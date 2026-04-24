В Самарской области отменят две электрички на участке Похвистнево – Абдулино

В предстоящем мае на железнодорожном участке, связывающем Похвистнево и Абдулино, временно изменится график движения из-за проведения плановых ремонтных работ на перегоне Заглядино – Асекеево.

Согласно данным Самарской пригородной пассажирской компании, на время работ полностью прекратится курсирование двух электричек. Так, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 и 22 мая в регионе будут отменены поезда № 7593 Абдулино – Похвистнево и № 7594 Похвистнево – Абдулино. Это коснётся всех дней в указанных интервалах.

Также скорректируется маршрут одной электрички. 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 и 22 мая поезд № 7591 Абдулино – Похвистнево будет следовать в соответствии со специальным расписанием.

Компания призывает пассажиров планировать свои поездки заранее с учётом отмены рейсов и советует следить за актуальной информацией на официальном сайте. Полную версию временного графика на период ремонта можно найти по ссылке на главной странице перевозчика, пишет Самара-АиФ.