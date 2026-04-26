Врачи рассказали о состоянии самарцев, пострадавших при атаках БПЛА
Госслужащие Самарской области выполнили нормативы комплекса ГТО
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
Правительство России обновило правила поведения болельщиков на стадионах
В России продлили запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств
71% самарцев готовы отправиться в автопутешествие на 500 км и более
В Самаре хотят усилить контроль за порядком у медучреждений
Самарская область вошла в топ-10 регионов по бронированиям дорогого загородного жилья
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
USD 75.53
0.7
EUR 88.28
0.75
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
«Единая Россия» обратилась к Президенту с предложением реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году

Партия предлагает направить высвободившиеся средства – порядка 100 миллиардов рублей – на социальную поддержку жителей.

Собрание фракции в здании Центрального исполкома партии провёл секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он подчеркнул, что предложение о реструктуризации бюджетных кредитов регионов возникло в ходе работы над новой Народной программой партии.

«Люди говорят о возросшей финансовой нагрузке на региональные бюджеты. У регионов есть старые долги, с которыми надо рассчитываться. Возврат этих кредитов беспокоит и тех, кто непосредственно работает в органах власти на этом направлении, и простых граждан. Уверен, эта тема в нашей Народной программе должна быть обязательно отражена в конкретных предложениях.  Защита региональных, местных бюджетов должна «красной линией» пройти через программу «Единой России», потому что без этого наши регионы, муниципалитеты развиваться просто не смогут», — пояснил Владимир Якушев.

В качестве первоочередного решения «Единая Россия» выходит с предложением к Президенту.

«Мы приняли обращение о возможности переноса на более длительный срок возврата 100-миллиардной задолженности по кредитам регионов, непогашении этой суммы в текущем году», — подчеркнул Владимир Якушев.

В свою очередь, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что поддержка регионов — основополагающая часть Народной программы «Единой России». По решению Президента ранее регионы получили возможность списания двух третей бюджетных кредитов при условии, что высвободившиеся средства пойдут на решение социальных вопросов. Решение законодательно обеспечила партия.

«Это построенные и отремонтированные школы, детские сады, дороги, школьные автобусы. То есть всё то, что составляет Народную программу «Единой России». И то, что реально волнует людей каждый день в их жизни», — акцентировал Андрей Макаров.

В 2026 году регионам предстоит вернуть порядка 103 миллиардов рублей. При этом регионы должны исполнять взятые на себя обязательства.

«Значит, регионы будут вынуждены пойти в коммерческие банки и взять деньги, чтобы вернуть средства в федеральный бюджет. Именно этого и хотел избежать Президент, когда предложил своё решение. Вопрос долговой нагрузки — один из основных вопросов, которые волнуют уже не руководителей, а простых людей. Потому что от этого зависит, смогут ли регионы выполнять обязательства перед ними. В этой связи «Единая Россия» обращается к Президенту с просьбой о переносе срока погашения бюджетных кредитов», — сказал он.

Решение единогласно поддержали депутаты фракции.

«Так же, как, я думаю, это поддержат все наши граждане. «Единая Россия» отвечает за всю страну и за жизнь всех людей, независимо от того, за какую партию они голосуют», — заключил Андрей Макаров.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Екатерина Кузьмичева отметила: «Поддержка регионов – важная часть Народной программы партии. Мы понимаем, что   средства пойдут на решение социальных вопросов и улучшения инфраструктуры :   строительство и модернизация школ, детсадов, медучреждений, новых дорог.

Всего, что реально волнует людей каждый день. И для нас   это важно».

Новости по теме
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
24 апреля 2026, 15:44
Самарская область написала «Диктант Победы» в восьмой раз
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного... Политика
814
В преддверии ежегодной международной акции «Диктант Победы» начала работу уличная фотовыставка, приуроченная к годовщине самого масштабного исторического тестирования в мире. Экспозиция, организованная в рамках федерального проекта «Историческая память» п
22 апреля 2026, 19:19
В Самаре на площади Славы открылась фотовыставка к 8-й годовщине «Диктанта Победы»
В преддверии ежегодной международной акции «Диктант Победы» начала работу уличная фотовыставка, приуроченная к годовщине самого масштабного... Политика
1160
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
22 апреля 2026, 18:39
Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан. Политика
1207
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
242
В 27 туре Мир РПЛ
25 апреля 2026  19:59
"Крылья Советов" обыграли "Локомотив" – 2:0
611
К летнему сезону в Самаре подготовят не только официальные городские пляжи
25 апреля 2026  13:18
К летнему сезону в Самаре подготовят не только официальные городские пляжи
625
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
24 апреля 2026  13:20
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
539
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
24 апреля 2026  12:10
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
648
Весь список