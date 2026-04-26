В России признали бессмысленность домашних заданий из-за ИИ

Домашние задания, которые успешно выполняются с помощью искусственного интеллекта, не имеют образовательной ценности. Такая ситуация ставит под угрозу систему образования, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если то, что задается учителем, успешно решается искусственным интеллектом, то, я как родитель говорю, смысла в этом задании нет. Будет единственный смысл, если учитель попытается вывести ученика на чистую воду: сам делал или нет», — сказал глава Рособрнадзора. Его слова приводит ТАСС.

При этом он отметил, что гуманитарные задания, например, заучивание стихотворений или пересказ текста, ИИ не сможет заменить. Однако в случае с заданиями, которые нейросеть может легко выполнить за ребенка, система образования сталкивается с серьезным вызовом. Музаев отметил, что если нейросеть сможет выполнять за ребенка задания, это станет серьезным испытанием не только для школьной, но и для высшей школы в ряде дисциплин. По его словам, в этой ситуации потребуются кардинальные меры.