В Самаре хотят усилить контроль за порядком у медучреждений

После проведения субботника на улице Краснодонской глава городского округа Самара Иван Носков дал поручение уделить особое внимание благоустройству территорий, прилегающих к медицинским учреждениям.

Он акцентировал внимание на необходимости регулярного проведения мероприятий по уборке и обеспечения доступности подходов и проездов к поликлиникам и больницам.

Мэр также подчеркнул, что указанные территории должны быть в приоритетном порядке поддерживаться в надлежащем состоянии в течение всего года, вне зависимости от погодных условий и сезонных особенностей проведения работ, пишет ПроГородСамара.