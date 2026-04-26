Врачи рассказали о состоянии самарцев, пострадавших при атаках БПЛА
Госслужащие Самарской области выполнили нормативы комплекса ГТО
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
Правительство России обновило правила поведения болельщиков на стадионах
В России продлили запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств
71% самарцев готовы отправиться в автопутешествие на 500 км и более
В Самаре хотят усилить контроль за порядком у медучреждений
Самарская область вошла в топ-10 регионов по бронированиям дорогого загородного жилья
71% самарцев готовы отправиться в автопутешествие на 500 км и более

В среднем жители Самары готовы отправится в автопутешествие до 1300 км., а средняя продолжительность поездки составляет 5 дней. Для 37% жителей города в таких путешествиях важна возможность увидеть новые места, а 31% важна свобода передвижения. 44% самарцев на протяжении путешествий предпочитают останавливаться в отелях, а 41% бронируют посуточную недвижимость.

По данным опроса* сервисов Авито Авто и Авито Путешествий, из всех видов транспорта для туристических поездок россияне больше всего предпочитают автомобиль (45%), причем женщины выбирают машины чаще (46% против 44% у мужчин). Далее по популярности идут поезда (24%), автобусы и самолеты (по 16%). Среди поколений главные фанаты автопутешествий — люди в возрасте 35–44 лет: из них такой формат туристических поездок предпочитают 46% респондентов.

Автопутешествия россияне любят за возможность увидеть больше мест (41%)** и свободу передвижения (40%). Для каждого третьего (34%) дорога сама по себе воспринимается как часть приключения и оставляет отдельную порцию впечатлений. Почти столько же (32%) ценят машину за возможность не зависеть от других людей, расписания рейсов и внешних обстоятельств. Женщины чаще отмечали комфорт таких путешествий, — возможность лечь или откинуть спинку, — вариант взять с собой больше вещей и простоту перемещения с животными и детьми. Мужчины больше говорили о хорошей компании в таких поездках.

В большинстве случаев (56%) россияне отправляются в автопутешествия вместе с семьей, почти четверть (24%) ездит с партнером, 12% — с друзьями, 7% — в одиночку. Последние два варианта чаще других выбирали мужчины, в то время как женщины заметно больше голосовали за путешествия на машине с родными (61% против 50% у мужчин).

По данным Авито Авто, почти половина россиян выбирают для автопутешествий кроссоверы или внедорожники. Востребованность таких моделей вполне понятна: они более утилитарны и зачастую имеют больший объем багажника и просторный салон по сравнению с другими моделями, а полноприводные авто позволяют увереннее чувствовать себя в сложных дорожных условиях. Интерес к сегменту SUV подтверждается и статистическими данными: в I квартале спрос на новые вседорожники вырос на 59%, на модели с пробегом — на 33% и такая динамика в 1,5-2 раза опережает среднерыночный рост спроса.

Говоря о предельном желаемом расстоянии, россияне в среднем называли дистанцию в 1500 км. При этом 29% опрошенных готовы проезжать за всё путешествие и более 2000 км. Чаще всего любители ездить на большие расстояния встречаются среди опрошенных в возрасте 35–44 лет (32%) и 45–54 лет (31%). Короткие поездки до 500 км суммарно за всё путешествие больше других предпочитают представители старшего поколения в возрасте от 65 лет: среди них такой ответ звучал у 30% человек (21% в среднем по всем возрастам). За один день в автопутешествии россияне готовы ехать в среднем 510 км.

При этом общее расстояние обычно распределяется на несколько дней. В среднем россияне отправляются в автопутешествие на шесть ночей. Чаще всего они выбирают короткие поездки на один-два дня (37% опрошенных). Почти треть (32%) предпочитает поездки от трех до семи дней. На автопутешествия длительностью больше месяца соглашаются 2% опрошенных.

«Предпочтения в выборе жилья у автопутешественников несколько отличаются от туристов, которые передвигаются без машины. Благодаря своей мобильности они более склонны готовы рассматривать загородные дома, базы отдыха и кемпинги. Кто-то выбирает небольшие транзитные города для остановок на ночь вместо мегаполисов, куда обычно прилетают самолеты и прибывают поезда. Важным фактором при поиске посуточной квартиры или отеля в центре города является наличие бесплатной парковки», — прокомментировал Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей в Авито Путешествиях.

По результатам опроса, 36% россиян предпочитают останавливаться в посуточных квартира и домах, столько же — в отелях, чуть меньше (34%) у родственников, друзей и знакомых. Почти четверть автопутешественников (24%) выбирает переночевать в машине или в кемпинге.

* онлайн-опрос состоялся в апреле 2026 года среди 10 000 совершеннолетних россиян

** сумма ответов больше 100%, поскольку опрошенные могли выбрать одновременно несколько вариантов

Самарская область вошла в топ-10 регионов по бронированиям дорогого загородного жилья
26 апреля 2026, 12:37
Самарская область вошла в топ-10 регионов по бронированиям дорогого загородного жилья
Больше всего дорогих посуточных объектов путешественники забронировали в Москве и Московской области — на них пришлось 20% от всех броней с высокой... Общество
293
владельцы животных все чаще заботятся о ментальном здоровье питомцев
25 апреля 2026, 14:05
Владельцы животных все чаще заботятся о ментальном здоровье питомцев
Больше стали предлагать и ветеринарам — их зарплатные предложения достигли 76 027 руб/мес и оказались выше 11%. Общество
753
Большинство жителей Приволжского федерального округа одновременно пользуются несколькими банками
24 апреля 2026, 12:06
Большинство жителей Приволжского федерального округа одновременно пользуются несколькими банками
Главный фактор, который привлекает внимание жителей ПФО в банковской рекламе, — прозрачное и понятное описание условий. Этот критерий... Финансы и Банки
862
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
242
В 27 туре Мир РПЛ
25 апреля 2026  19:59
"Крылья Советов" обыграли "Локомотив" – 2:0
611
К летнему сезону в Самаре подготовят не только официальные городские пляжи
25 апреля 2026  13:18
К летнему сезону в Самаре подготовят не только официальные городские пляжи
625
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
24 апреля 2026  13:20
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
539
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
24 апреля 2026  12:10
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
648
Весь список