В России продлили запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств

Правительство России продлило действие ограничений на розничную продажу алкогольной продукции вблизи объектов повышенной опасности. Об этом 26 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно документу, новое постановление правительства РФ начнет действовать с 1 сентября 2026 года и сохранит силу до 1 сентября 2032 года. Решение принято для исключения правового пробела в сфере регулирования рынка спиртного, так как срок действия текущего регламента подходит к концу. По закону торговля алкоголем, включая реализацию в точках общественного питания, запрещена в непосредственной близости от источников повышенной опасности.

Критерии определения границ территорий, где вводится запрет, остались без изменений. К таким зонам относятся площадки в границах опасных производств, работа которых требует обязательного наличия декларации промышленной безопасности.

Хотя общие правила устанавливает правительство РФ, определением конкретных координат «запретных зон» продолжат заниматься региональные власти.