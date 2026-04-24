Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области

Горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА открыли для жителей Самары и Новокуйбышевска. Она предназначена для приема жалоб и оказания правовой помощи, сообщает прокуратура Самарской области.

По этим вопросам теперь можно звонить на единый телефон: + 7 (846) 340-61-78, пишет Самарская газета.

Напомним, массированная атака БПЛА в Самарской области была 22 и 23 апреля. За это время двое погибли в Сызрани, еще один человек — в Новокуйбышевске. Есть пострадавшие. И в Сызрани, и в Самаре беспилотники попали в жилые дома.