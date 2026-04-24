На Солнце зафиксировали самую сильную за 2,5 месяца вспышку

На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла — X2.5. Об этом 24 апреля сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце в 04:07 по Москве произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным почти за 2,5 месяца. Более крупная вспышка, уровня X4.2, последний раз была зарегистрирована 4 февраля на фоне происходившей в те дни исключительно мощной серии солнечных событий, которая в итоге стала самой сильной в текущем столетии», — говорится в Telegram-канале ученых.

По данным института, вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы. Однако центр взрыва смещен к краю Солнца, а плазма уходит вбок, поэтому есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли.

Признаков спада активности не наблюдается, в течение дня возможны новые крупные события, пишет ИКИ РАН. Более точный прогноз будет сделан после математического моделирования.

На солнце накануне произошла самая сильная за месяц вспышка класса M4.3. Отмечалось, что в течение ближайших суток ожидается вспышка наивысшего класса — X. По информации ученых, за 23 апреля на Солнце произошло три выброса класса M. При этом в последний раз подобное явление наблюдалось 9 апреля, пишут "Известия".