Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре

В администрации города Самары прошло заседание комиссии по назначению стипендий ветеранам СВО.

По инициативе главы города Ивана Носкова данная мера поддержки введена с 2026 года для ветеранов специальной военной операции, которые активно занимаются адаптивными видами спорта и представляют город и регион на соревнованиях.

«В этом году стипендию получат первые 12 ветеранов СВО, которые активно занимаются адаптивными видами спорта — следж-хоккеем, спортивным метанием ножа, волейболом сидя, футболом ампутантов, настольным теннисом, плаванием, армрестлингом и пауэрлифтингом. Каждый занимается сразу несколькими видами спорта, участвует в региональных и всероссийских соревнованиях индивидуально или в составе команды, а еще активно привлекает к занятиям спортом других. Этими критериями руководствовалась комиссия при выборе получателей поощрительной выплаты», – отметил глава города Самары Иван Носков.

Узнать более подробную информацию об условиях назначения стипендии можно, перейдя по ссылке: www.samadm.ru/authority/....