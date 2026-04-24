25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).
24 апреля самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы».
Ведётся регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их.
Проект Народного фронта «Всё для Победы!» продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий.
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре

В администрации города Самары прошло заседание комиссии по назначению стипендий ветеранам СВО.

 По инициативе главы города Ивана Носкова данная мера поддержки введена с 2026 года для ветеранов специальной военной операции, которые активно занимаются адаптивными видами спорта и представляют город и регион на соревнованиях.

 «В этом году стипендию получат первые 12 ветеранов СВО, которые активно занимаются адаптивными видами спорта — следж-хоккеем, спортивным метанием ножа, волейболом сидя, футболом ампутантов, настольным теннисом, плаванием, армрестлингом и пауэрлифтингом. Каждый занимается сразу несколькими видами спорта, участвует в региональных и всероссийских соревнованиях индивидуально или в составе команды, а еще активно привлекает к занятиям спортом других. Этими критериями руководствовалась комиссия при выборе получателей поощрительной выплаты», – отметил глава города Самары Иван Носков.

 Узнать более подробную информацию об условиях назначения стипендии можно, перейдя по ссылке: www.samadm.ru/authority/....

Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
24 апреля 2026  13:20
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
24 апреля 2026  12:10
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
24 апреля 2026  09:56
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
24 апреля 2026  09:10
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
23 апреля 2026  15:40
