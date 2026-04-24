В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА

Надзорное ведомство организовало горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим в результате массированной атаки БПЛА на Самарскую область 23 апреля. Среди множества обращений, поступивших из Самары и Сызрани, оказалось одно, касающееся работы городского метро в условиях угрозы.

Жительница Самары сообщила прокурорам, что в момент действия режима «Ковёр» и закрытого воздушного пространства для входа в подземку для укрытия требовалось оплатить проезд. Этот эпизод вызвал недоумение, так как, в соответствии с заявлением мэра города Ивана Носкова, власти изначально объявили об открытом и бесплатном проходе в метро для всех желающих.

«Одно обращение жительницы Самары касалось взимания платы за проход в метро в момент атаки, тогда как мэр города Иван Носков объявил, что проход в метро для укрытия без жетонов открыт», — пояснили в прокуратуре.

По факту этого сообщения организована прокурорская проверка. Вопрос стоит в установлении того, имел ли место единичный случай нарушения правил конкретным сотрудником метрополитена или же произошел системный сбой, и бесплатный проход в экстренной ситуации был доступен не на всех станциях.

Во всех случаях для помощи в защите прав у граждан есть номер горячей линии прокуратуры: +7 (846) 340-61-78, пишет Самара-АиФ.