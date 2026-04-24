В поселке Яблоневый построят тротуары и установят освещение по нацпроекту

В этом году в Красноярском районе Самарской области отремонтируют автомобильную дорогу Коммунарский — Яблоневый в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Новое дорожное покрытие, тротуары и освещение повысят транспортную доступность поселка, расположенного в 26 км от райцентра.

Объект включен в план дорожного ремонта по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ранее в адрес главы региона и министерства транспорта поступали обращения жителей об отсутствии тротуаров и линии освещения. Результаты диагностики подтвердили, что дорога находится в ненормативном состоянии.

Дорожное покрытие обновят полностью на участке протяженностью 5,5 км между населенными пунктами Коммунарский и Яблоневый. В границах поселка Яблоневый дополнительно построят тротуары и смонтируют линии уличного освещения. Также для повышения безопасности дорожного движения установят дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку.

Работы уже набрали значительный темп. Подрядчик полностью отфрезеровал старое покрытие. На 50% выполнено уширение проезжей части — это позволит сделать дорогу более комфортной для проезда встречных транспортных средств.

Дорога имеет важное значение для местных жителей. В Яблоневом нет собственной школы, дошкольных учреждений, аптек и фельдшерско-акушерских пунктов. По трассе организован школьный автобусный маршрут, а взрослые регулярно пользуются этой дорогой для поездок на работу и в социальные учреждения в соседних населенных пунктах.

«Сейчас дорога в плохом состоянии: много ям и трещин, проезжая часть очень узкая, сложно разъехаться двум машинам. Очень важно, чтобы при ремонте предусмотрели и съезды к домам», — рассказала жительница поселка Яблоневый Анна Молоткина.

Дорога к поселку Яблоневый — не первый объект дорожного ремонта в Красноярском районе. В 2025 году капитально отремонтировали трассу «Урал» — Светлый Ключ протяженностью 7,43 километра, а также мост через ручей на втором километре дороги «Урал» — Муханово. В текущем году запланирован ремонт моста через реку Сок на пятом километре трассы «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка, протяженность сооружения составляет 174,8 погонного метра.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ремонт и капитальный ремонт дорог системное улучшение состояния дорожной сети региона и повышение безопасности для всех участников движения.

Снижение аварийности и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, создание безопасных условий для всех участников дорожного движения определены как важнейшая государственная задача в проекте «Безопасные дороги» Народной программы партии «Единая Россия».