Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области родители 9- и 11-классников присоединились к акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ/ОГЭ родителями»
В Самарской области родители 9- и 11-классников присоединились к акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ/ОГЭ родителями»
Юные знатоки из Самарской области прошли в финал Турнира Знание.Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей
Юные знатоки из Самарской области прошли в финал Турнира Знание.Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей
утвержден перечень  объектов модернизации искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области «Мосты и путепроводы»
Утвержден перечень  объектов модернизации искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области «Мосты и путепроводы»
В поселке Яблоневый построят тротуары и установят освещение по нацпроекту
В поселке Яблоневый построят тротуары и установят освещение по нацпроекту
Самарцам сообщили о пополнении «белого списка»
Самарцам сообщили о пополнении «белого списка»
Самарские промышленники представляют регион на MiningWorld Russia 2026
Самарские промышленники представляют регион на MiningWorld Russia 2026
Самарская область усилит взаимодействие с Фондом «Сколково»
Самарская область усилит взаимодействие с Фондом «Сколково»
ЕГЭ в России не планируют отменять еще как минимум 10 лет
ЕГЭ в России не планируют отменять еще как минимум 10 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.83
-0.17
EUR 87.53
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В поселке Яблоневый построят тротуары и установят освещение по нацпроекту

113
В поселке Яблоневый построят тротуары и установят освещение по нацпроекту

В этом году в Красноярском районе Самарской области отремонтируют автомобильную дорогу Коммунарский — Яблоневый в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Новое дорожное покрытие, тротуары и освещение повысят транспортную доступность поселка, расположенного в 26 км от райцентра.

Объект включен в план дорожного ремонта по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ранее в адрес главы региона и министерства транспорта поступали обращения жителей об отсутствии тротуаров и линии освещения. Результаты диагностики подтвердили, что дорога находится в ненормативном состоянии.

Дорожное покрытие обновят полностью на участке протяженностью 5,5 км между населенными пунктами Коммунарский и Яблоневый. В границах поселка Яблоневый дополнительно построят тротуары и смонтируют линии уличного освещения. Также для повышения безопасности дорожного движения установят дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку.

Работы уже набрали значительный темп. Подрядчик полностью отфрезеровал старое покрытие. На 50% выполнено уширение проезжей части — это позволит сделать дорогу более комфортной для проезда встречных транспортных средств.

Дорога имеет важное значение для местных жителей. В Яблоневом нет собственной школы, дошкольных учреждений, аптек и фельдшерско-акушерских пунктов. По трассе организован школьный автобусный маршрут, а взрослые регулярно пользуются этой дорогой для поездок на работу и в социальные учреждения в соседних населенных пунктах.

«Сейчас дорога в плохом состоянии: много ям и трещин, проезжая часть очень узкая, сложно разъехаться двум машинам. Очень важно, чтобы при ремонте предусмотрели и съезды к домам», — рассказала жительница поселка Яблоневый Анна Молоткина.

Дорога к поселку Яблоневый — не первый объект дорожного ремонта в Красноярском районе. В 2025 году капитально отремонтировали трассу «Урал» — Светлый Ключ протяженностью 7,43 километра, а также мост через ручей на втором километре дороги «Урал» — Муханово. В текущем году запланирован ремонт моста через реку Сок на пятом километре трассы «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка, протяженность сооружения составляет 174,8 погонного метра.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ремонт и капитальный ремонт дорог системное улучшение состояния дорожной сети региона и повышение безопасности для всех участников движения.

Снижение аварийности и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, создание безопасных условий для всех участников дорожного движения определены как важнейшая государственная задача в проекте «Безопасные дороги» Народной программы партии «Единая Россия».

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
24 апреля 2026  09:56
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
150
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
24 апреля 2026  09:10
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
198
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
23 апреля 2026  15:40
Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля
910
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
980
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
1133
