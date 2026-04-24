Блогер Илья Exile запустил «Добросвязь» на инфраструктуре Билайна

Я нашел ошибку
Главные новости:
25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).
24 апреля самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы».
Ведётся регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их.
Проект Народного фронта «Всё для Победы!» продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.83
-0.17
EUR 87.53
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Блогер Илья Exile запустил «Добросвязь» на инфраструктуре Билайна

Erid 2VSb5xSwTqU

Российский блогер и стример Илья Exile с командой запустил цифровой проект в сфере мобильной связи — «Добросвязь». Новый бренд объединяет мобильную связь, бонусную механику и социальную составляющую. Проект ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию и строится вокруг идеи, что связь может быть не только сервисом, но и частью сообщества с полезными инициативами и высоким уровнем вовлечения.

«Добросвязь» позиционируется как связь нового формата. Пользователи получают не только услуги связи, минуты и гигабайты, но и доступ к дополнительным механикам внутри проекта. Так, пользователь, просто пользуясь связью, без дополнительных условий может участвовать в розыгрышах техники, путешествий и других призов, а также в добрых делах по всей стране. Например, доставка корма в приют для животных или утепление вольеров, организация кинопоказа для детей из детского дома или турнира по дворовому футболу. Команда «Добросвязь» не просто финансирует такие социальные активности, а реализует их собственными силами и ресурсами. Призовые фонды и банк добрых дел формируются из чистой прибыли проекта — чем больше пользователей, тем они масштабнее. Кроме этого, каждый клиент «Добросвязь» может «загрузить» в личный кабинет собственную мечту — каждый месяц оператор выбирает мечту одного пользователя и исполняет ее.

Концепция «Добросвязь» строится вокруг идеи сделать добро более привычной частью повседневной жизни — простым и понятным способом, через цифровой сервис, которым человек пользуется регулярно. Проект сочетает эмоциональное вовлечение и комьюнити-механику, превращая мобильную связь в часть более широкой пользовательской экосистемы.

Технологически «Добросвязь» работает на инфраструктуре Билайна по модели Smart MVNO («умный виртуальный оператор» мобильной связи). Это формат, при котором новый проект запускается на базе сети и технологической платформы действующего телеком-игрока, но при этом развивает собственный бренд, клиентский путь, каналы продаж, цифровые интерфейсы и коммуникационную стратегию. Такая модель позволяет быстрее выводить на рынок новые продукты и тестировать нишевые или сегментированные предложения для конкретной аудитории. Информационным партнером проекта также выступает ООО «Безлимит», которое участвует в запуске и развитии нового бренда.

Илья Exile:

«Нам важно было создать не просто новый проект, а сообщество людей, для которых связь — это способ быть ближе друг к другу и делать мир немного лучше. Мы хотим показать, что наше общество открыто к добрым делам и взаимопомощи. Связь для нас не только про минуты и гигабайты. Связь – про людей».

Роман Прыганов, директор по развитию партнерского канала Билайна:

«Модель Smart MVNO делает запуск новых брендов в сфере связи значительно более доступным и быстрым. По сути, она позволяет партнерам опираться на готовую телеком-инфраструктуру, качество сети и технологическую экспертизу Билайна, сосредотачиваясь на своем продукте, позиционировании и работе со своей аудиторией. Мы видим в этом перспективный инструмент для появления на рынке новых ярких нишевых проектов. “Добросвязь” – прекрасный пример такого запуска».

Денис Смахтин, генеральный директор ООО «Безлимит»:

«Для нас участие в “Добросвязь” — это возможность поддержать запуск нового бренда на стыке телекома, digital-продукта и комьюнити-механик. Сегодня аудитория все чаще ждет от сервиса не только базовой функции, но и дополнительной ценности, вовлечения и понятной эмоциональной идеи. Именно на этом сочетании и строится концепция проекта».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Источник изображения для анонса – Билайн.

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
24 апреля 2026  13:20
196
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
24 апреля 2026  12:10
294
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
24 апреля 2026  09:56
249
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
24 апреля 2026  09:10
310
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
23 апреля 2026  15:40
947
Весь список