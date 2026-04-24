Стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

С апреля по 22 июня благотворительный фонд «Память поколений» в одиннадцатый раз проведет акцию «Красная гвоздика». Приобретая за пожертвование значок красной гвоздики, жители России смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Все собранные средства фонд направит на медицинскую помощь.

В Самарской области акцию поддерживают «Волонтеры Победы» и «серебряные» волонтеры программы «Молоды душой». Волонтеров в фирменной одежде с символикой проекта «Красная гвоздика» и своей организации можно встретить на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Любой желающий может сделать взнос как наличными средствами, так и по QR-коду и в благодарность получить значок в виде красной гвоздики – символа акции.

Значки красной гвоздики можно будет приобрести не только у волонтеров, но и через разветвленную сеть партнеров: отделения «Почты России», поезда дальнего следования и скоростные поезда РЖД, крупнейшие маркетплейсы и сетевые магазины.

В прошлом году акция отметила свой юбилей и прошла в 85 регионах России – от Калининграда до Чукотки. Также акцию поддержали многочисленные друзья и партнеры фонда. В общей сложности удалось распространить более двух миллионов значков, а сбор составил более 115 миллионов рублей. В 2026 году фонд надеется, не только сохранить этот масштаб, но и превзойти результаты.

В Самарской области в прошлом году удалось собрать 747 тысяч рублей. Все средства были направлены на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий: слуховые аппараты, электрические коляски, высокотехнологичные протезы, реабилитацию, лечение, а также другие медицинские нужды.

Если встретите волонтеров на улицах своего города, обязательно примите участие в акции «Красная гвоздика» и сделайте свой вклад в помощь ветеранам!

Катерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений»: «Одиннадцать лет назад мы начинали «Красную гвоздику» с простой идеи: дать каждому возможность сказать спасибо ветеранам не только словами, но и делом. Сегодня акция стала по-настоящему народной – в прошлом году нас поддержали 85 регионов. Красная гвоздика – это не просто значок, а доступный каждому искренний жест памяти и благодарности. Он объединяет тех, кто выходит на улицы, чтобы помогать, и тех, кто, надевая гвоздику, говорит: «Спасибо!» Радостно, что с годами этот символ собирает вокруг себя все больше людей. Присоединяйтесь – любое пожертвование имеет значение».

О благотворительном фонде «Память поколений»

Фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За время работы фонда более 20 тысяч ветеранов по всей стране получили необходимую медицинскую помощь: слуховые аппараты, электрические коляски, высокотехнологичные протезы нижних и верхних конечностей, средства для домашней реабилитации, а также возможность пройти лечение в профильных медицинских учреждениях.

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений»