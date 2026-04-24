Стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

Я нашел ошибку
Главные новости:
25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).
В день футбольного матча 25 апреля в Самаре работа общественного транспорта будет усилена
24 апреля самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы».
«Диктант Победы» впервые написали на площадке филиала фонда «Защитники Отечества»
Ведётся регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».
Самарскую молодёжь приглашают посоревноваться за звание лучших пилотов БПЛА
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
«РКС-Самара» с 27 по 30 апреля проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
Самарская область написала «Диктант Победы» в восьмой раз
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН СО Алексеем Климовым
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их.
Жителям региона напомнили о необходимости проверять себя на долги
Проект Народного фронта «Всё для Победы!» продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий.
Жители Самарской губернии помогают приближать Победу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.83
-0.17
EUR 87.53
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

196
С апреля по 22 июня благотворительный фонд «Память поколений» в одиннадцатый раз проведет акцию «Красная гвоздика».

С апреля по 22 июня благотворительный фонд «Память поколений» в одиннадцатый раз проведет акцию «Красная гвоздика». Приобретая за пожертвование значок красной гвоздики, жители России смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Все собранные средства фонд направит на медицинскую помощь.
В Самарской области акцию поддерживают «Волонтеры Победы» и «серебряные» волонтеры программы «Молоды душой». Волонтеров в фирменной одежде с символикой проекта «Красная гвоздика» и своей организации можно встретить на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Любой желающий может сделать взнос как наличными средствами, так и по QR-коду и в благодарность получить значок в виде красной гвоздики – символа акции. 
Значки красной гвоздики можно будет приобрести не только у волонтеров, но и через разветвленную сеть партнеров: отделения «Почты России», поезда дальнего следования и скоростные поезда РЖД, крупнейшие маркетплейсы и сетевые магазины.
В прошлом году акция отметила свой юбилей и прошла в 85 регионах России – от Калининграда до Чукотки. Также акцию поддержали многочисленные друзья и партнеры фонда. В общей сложности удалось распространить более двух миллионов значков, а сбор составил более 115 миллионов рублей. В 2026 году фонд надеется, не только сохранить этот масштаб, но и превзойти результаты. 
В Самарской области в прошлом году удалось собрать 747 тысяч рублей. Все средства были направлены на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий: слуховые аппараты, электрические коляски, высокотехнологичные протезы, реабилитацию, лечение, а также другие медицинские нужды.
Если встретите волонтеров на улицах своего города, обязательно примите участие в акции «Красная гвоздика» и сделайте свой вклад в помощь ветеранам!
Катерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений»: «Одиннадцать лет назад мы начинали «Красную гвоздику» с простой идеи: дать каждому возможность сказать спасибо ветеранам не только словами, но и делом. Сегодня акция стала по-настоящему народной – в прошлом году нас поддержали 85 регионов. Красная гвоздика – это не просто значок, а доступный каждому искренний жест памяти и благодарности. Он объединяет тех, кто выходит на улицы, чтобы помогать, и тех, кто, надевая гвоздику, говорит: «Спасибо!» Радостно, что с годами этот символ собирает вокруг себя все больше людей. Присоединяйтесь – любое пожертвование имеет значение».

О благотворительном фонде «Память поколений»
Фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За время работы фонда более 20 тысяч ветеранов по всей стране получили необходимую медицинскую помощь: слуховые аппараты, электрические коляски, высокотехнологичные протезы нижних и верхних конечностей, средства для домашней реабилитации, а также возможность пройти лечение в профильных медицинских учреждениях.
Ежегодно фонд проводит одну из самых масштабных благотворительных акций в стране – «Красная гвоздика». С апреля по июнь волонтеры по всей России выходят на улицы своих городов и распространяют значки с гвоздикой за пожертвования. Все собранные средства идут на медицинскую помощь ветеранам.

 

Фото:   пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений» 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
24 апреля 2026, 15:58
«РКС-Самара» с 27 по 30 апреля проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая... ЖКХ
19
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
24 апреля 2026, 15:44
Самарская область написала «Диктант Победы» в восьмой раз
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного... Политика
53
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их.
24 апреля 2026, 15:21
Жителям региона напомнили о необходимости проверять себя на долги
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко... Общество
122
  • Читайте НИАСам в Max
