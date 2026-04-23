19 площадок для сбора отходов установят на правобережье Волги и островах в Самаре

К летнему сезону в Самаре подготовят не только официальные городские пляжи, но и территории для отдыха на правом берегу вблизи затона Грязного, пристани Зеленая роща и на островах Зелененьком, Поджабном, Рождественском, Голодном. Муниципальный контракт на установку в этих локациях 19 площадок для сбора отходов заключен Департаментом городского хозяйства и экологии администрации города Самары. Все площадки будут установлены после прохождения паводка.



«Город окружен множеством водоемов, и число любителей отдыха на отдаленных природных территориях ежегодно растет. В предыдущие годы серьезной проблемой становились стихийные свалки мусора — это негативно сказывалось на экологии прибрежных зон. Бытовые отходы могут менять в худшую сторону структуру почвы, что чревато гибелью участков зеленых зон. Поэтому создание санкционированных мест размещения отходов — одна из первоочередных задач. Призываю горожан во время отдыха на природе складировать отходы в контейнеры или бункеры, а если их пока нет — увозить мусор с собой. Помните, что после вас на этих территориях будут отдыхать и другие люди», - сказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.



Мусор, оставленный на площадках для сбора отходов, будут регулярно вывозить на утилизацию, с периодичностью не реже, чем два раза в неделю.



Помимо централизованного сбора и транспортировки отходов, в текущем году будет проведена очистка 55 тысяч квадратных метров водоохранных зон рек Волги, Самары и Татьянки, там установят 11 бункеров-накопителей.



«Наводить порядок на водоохранных территориях будем во взаимодействии с подрядчиком на постоянной основе до конца октября. Уборка начнется после сброса водных масс с Жигулевской ГЭС и установления стабильного уровня воды, далее работы будут организованы дважды в неделю», – добавил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.



В ходе городского марафона чистоты провели уборку береговой линии острова Поджабного вблизи пристани.

