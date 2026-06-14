В Самаре на строительной площадке станции метро «Театральная» состоялось выездное совещание под руководством губернатора Самарской области. В мероприятии участвовали представители профильных министерств, городской администрации и подрядчиков.

Участники обсудили комплексное благоустройство территории вокруг станции. Особое внимание уделили необходимости увязать работы с архитектурным обликом расположенного рядом Самарского академического театра оперы и балета.

По итогам совещания губернатор поручил подготовить концепцию благоустройства прилегающей территории. К работе привлекут министерство градостроительной политики, минстрой и администрацию города. Также мэрии и министерству ЖКХ поручено привести в порядок фасады домов на улице Галактионовской — от Вилоновской до Красноармейской.

Все мероприятия должны быть синхронизированы с графиком завершения строительства станции и восстановлением дорожной инфраструктуры. Строительная готовность объекта оценивается в 80%, пишет samaraonline24.ru.