Вячеслав Федорищев поздравил железнодорожников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!

В первое воскресенье августа вы традиционно отмечаете свой профессиональный праздник.

Отрасль, в которой вы работаете, является основой транспортного комплекса Российской Федерации, локомотивом экономического роста регионов. ОАО «РЖД» - надежный и ответственный партнер в решении социально-экономических задач Самарской области. На развитие железнодорожной инфраструктуры только в 2025 году направлено свыше 15 млрд рублей. Еще 20 млрд рублей будет инвестировано на эти цели в текущем году. При этом Куйбышевская железная дорога, филиал «РЖД», была и остается крупнейшим налогоплательщиком. В прошлом году объем налоговых платежей в областной и местные бюджеты региона составил 2,8 млрд рублей.

Мы и дальше будем развивать наше сотрудничество на благо жителей области. Так, в этом году запланировано обновление электропоездов, в рамках реализации проекта «Городская электричка» предусмотрено развитие маршрутной сети пригородных железнодорожных перевозок, в частности, повышение транспортной доступности новых микрорайонов Самары.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за высокую самоотдачу, ответственность и преданность своему делу. Большое спасибо ветеранам-железнодорожникам, посвятившим становлению и развитию отрасли многие годы самоотверженного труда и воспитавшим себе достойную смену. Слова особой признательности я адресую всем, кто поддерживает наших воинов в зоне специальной военной операции, помогает семьям военнослужащих.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев