Обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по случаю Дня Воздушно-десантных войск России 

Уважаемые товарищи!

2 августа мы традиционно отмечаем День Воздушно-десантных войск России. Служба в ВДВ всегда была делом настоящих мужчин, патриотов нашей Родины, в любую минуту готовых стать на защиту Отечества. Так было в годы Великой Отечественной войны, так было и в «горячих точках» послевоенного времени, где наша «крылатая пехота» показывала высочайшие образцы воинской доблести, героизма и самоотверженности.

Эти боевые традиции живы и поныне. Сегодня Воздушно-десантные войска — это элита Вооружённых Сил России, которой принадлежит особая роль в обеспечении обороноспособности страны, безопасности государства и наших граждан. Участвуя в специальной военной операции и проявляя при этом мужество, отвагу и решительность, «голубые береты» первыми вступают в бой на самых опасных участках фронта.

Крайне важна работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которую проводят ветераны ВДВ. Все знают, что десантник – это сильный духом, физически крепкий, всесторонне подготовленный воин, которому по плечу решение самых сложных, почти невыполнимых задач, и потому каждый мальчишка старается брать с него пример.

Дорогие друзья! Благодарю вас за честную службу, за вклад в укрепление боевой мощи нашей армии и преданность десантному братству.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, мирного неба, успехов во всех начинаниях на благо Самарской области, на благо России!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев