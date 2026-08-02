СОХМ модернизирует выставочные пространства и фондохранилище

Обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Семья», в рамках которого музей приобрел современное оборудование для выставочной, реставрационной и фондовой деятельности. Новое оснащение позволит повысить качество экспозиционной работы, обеспечить сохранность музейных предметов и создать более комфортные условия для посетителей и специалистов.

Одним из главных этапов модернизации станет обновление Мраморного зала — центрального выставочного пространства музея. После завершения ремонтных работ он будет оснащен современными модульными корпусными стендами, позволяющими трансформировать экспозицию под выставки различного масштаба и формата.

Новые системы музейного освещения появятся в залах постоянной экспозиции русского, западноевропейского искусства, искусства Востока и авангарда. Современное световое оборудование не только подчеркнет художественные особенности произведений, но и обеспечит необходимые условия для их длительного хранения.

Для проведения экскурсий музей приобрел комплекты радиогидов, которые сделают посещение экспозиций более комфортным для организованных групп и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Значительная часть модернизации направлена на укрепление материально-технической базы музея и совершенствование условий хранения коллекции. В музей поступили корпусные выставочные стенды, подиумы и экспозиционные кубы для демонстрации произведений искусства, специализированные драйверы для хранения графики, архивные шкафы, гребенчатые стеллажи для живописи, усиленные стеллажи для скульптуры, многоящиковые системы хранения, цифровые метеостанции для контроля микроклимата, профессиональные музейные пылесосы с HEPA-фильтрацией, комплексы высокоточного оборудования для реставрационных исследований, а также специализированная мебель для реставрационных мастерских.

Часть оборудования уже активно используется в повседневной работе музея. Новые подиумы задействованы в экспозиционных залах, где обеспечивают безопасное экспонирование мебели, скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства, одновременно создавая дополнительный защитный барьер между произведениями и посетителями.

Специализированный реставрационный стол уже используется сотрудниками музея при работе с керамикой и крупноформатными экспонатами, создавая современные и эргономичные условия для проведения реставрационных работ.

Проведенная модернизация позволит музею принимать еще больше масштабных выставочных проектов федерального уровня.

Фото: минкульт СО