Расписание спортивных событий в регионе с 4 по 9 августа

Наступившая неделя вмещает множество знаковых спортивных событий: старт Спартакиады народов России и День физкультурника. Сохраняйте расписание, чтобы ничего не пропустить!



4 августа | 17:15

Завтра стартует розыгрыш нового сезона Кубка России по футболу: на «Солидарность Самара Арене» пройдет матч между «Акроном» и «Ростовом»



5, 6, 7, 9 августа | c 9:30

В Тольятти в УСК «Олимп» начинается розыгрыш турнира по гандболу среди мужских команд Спартакиады народов России



8 августа | 10:00

В Самаре на стадионе парка имени Юрия Гагарина пройдет День физкультурника — массовая зарядка, турниры «Оранжевый мяч» и «Выбор сильных», мастер-классы, показательные выступления, соревнования и конкурсы



8 августа | 11:00

В парковом комплексе истории техники имени Константина Сахарова в Тольятти состоится День физкультурника с мастер-классами, ГТО, настольными и подвижными играми



8, 9 августа | с 11:00

В Тольятти на базе яхт-клуба «Остров сокровищ» стартуют соревнования по парусному спорту Спартакиады народов России, одна из дистанций пройдет вдоль набережной Автозаводского района



8 августа | 16:00

В Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова пройдет встреча между «Мега-Ладой» и «Турбиной» в рамках командного чемпионата России по спидвею



8 августа | 16:30

В Самаре на «Солидарность Самара Арене» состоится первая домашняя игра «Крыльев Советов» в новом сезоне, соперник - «Балтика» из Калининграда



Гостевые матчи



4 августа | 19:30

«Крылья Советов» проведут выездной матч Кубка России в Каспийске против махачкалинского «Динамо»



6, 7, 8, 9 августа | 15:00

В Москве на «РЖД Арене» пройдут очередные туры группового этапа Молодежной лиги по пляжному футболу, самарские «Крылья Советов»-м сыграют со сверстниками из команд «Олимп», «Кристалл», «Саратов» и «Альянс РТУ МИРЭА»



8 августа | 10:00

В Красноярске состоится матч 16-го тура женской футбольной суперлиги: «Енисей» сыграет с самарскими «Крыльями Советов»



8 августа | 19:00

Тольяттинский «Акрон» в третьем туре российской премьер-лиги встретится в гостях с московским «Локомотивом»

Фото: минспорта СО