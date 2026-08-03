Самарская область участвует в окружном финале проекта «Молот»

С 5 по 9 августа в Перми пройдет окружной финал общественного проекта для работающей молодежи ПФО «Молот». За звание лучших будут бороться делегации из 14 субъектов ПФО. Программа мероприятия включает спортивные состязания, конкурс профессионального мастерства «Молодежный труд», стратегические сессии и интеллектуальные квизы. Пройдут также командный квест «Пермь Великая» и творческие конкурсы «Визитки регионов».



Честь Самарской области на этих соревнованиях будут защищать наши земляки. Сотрудник ООО «Нова» Вячеслав Збрыщак представит регион в направлении «Конкурс видеороликов».



«В этом году уже во второй раз принимаю участие в проекте «Молот»! В прошлом году для меня это был очень сильный опыт: удалось достойно представить себя в видео направлении и оказаться в числе лучших. В этот раз я подхожу к подготовке еще серьезнее, стараюсь учесть прошлый опыт и показать более высокий результат», — рассказывает Вячеслав.



Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Фото: пресс-служба администрации Самары