В Самаре отправлены в колонию двое граждан соседнего государства за ограбление трех  домов в  поселке Горелый Хутор

Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов региона, сообщает 450media.ru.

Согласно материалам дела, , ранее судимые на родине за имущественные преступления, целенаправленно прибыли в Самару для проведения серии краж.



Правоохранители установили, что они ограбили три дома в коттеджном поселке Горелый Хутор Красноглинского района и вынесли из них золото, ювелирные украшения и другие ценные вещи на общую сумму 480 000 рублей. При задержании преступники выбросили в снег свою "добычу" при попытке скрыться. Позже драгоценности нашли и приобщили к делу.



Суд признал мужчин виновными в приготовлении к преступлению и краже в крупном размере. Одному назначили наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на 3 года и 2 месяца, второму – 3 года колонии общего режима.



Ценности вернут владельцам после вступления приговора в силу.