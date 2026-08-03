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Выборы в Самарской области

Самарская область стала одним из регионов страны, где начнут работать роботы-доставщики

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Ровер - это небольшой робот-курьер высотой до 60 см. Он передвигается по тротуарам, велодорожкам и в жилых зонах со средней скоростью пешехода, работает на электричестве, не шумит и не загрязняет воздух.

Завершим день хорошими новостями из мира технологий. Самарская область стала одним из регионов страны, где начнут работать роботы-доставщики, сообщил Вячеслав Федорищев.

"Мы вошли в число 35 субъектов, где Правительство РФ запускает экспериментальный правовой режим.

Ровер - это небольшой робот-курьер высотой до 60 см. Он передвигается по тротуарам, велодорожкам и в жилых зонах со средней скоростью пешехода, работает на электричестве, не шумит и не загрязняет воздух. Такие можно увидеть, например, в Москве.

Эксперимент продлится три года. Самарцы смогут оценить, как новые технологии вписываются в ритм жизни города-миллионника.

Мы заинтересованы в том, чтобы наш регион был прогрессивным и удобным для жизни" - рассказал глава региона.

 

Фото: Вячеслав Федорищев

Теги: Самара

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