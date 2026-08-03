Поезд «Жигулёвские выходные» продолжает знакомить туристов с туристическими возможностями Самарской области

Туристический поезд «Жигулевские выходные» в пятый раз в этом году привез в Самарскую область туристов из Москвы. В течение двух дней путешественники успели посетить сразу три волжских города и стать участниками экскурсионных программ, позволивших им в полной мере насладиться богатством и гостеприимством региона.

Путешествие началось с погружения в богатое историческое наследие купеческой Сызрани, продолжилось знакомством с индустриальным и природным потенциалом Тольятти, а завершилось посещение культурных достопримечательностей Самары.

Подобные железнодорожные туры становятся отличной возможностью для жителей других регионов комфортно и с пользой провести время, открывая для себя новые горизонты.

«Честно говоря, я не ожидал, что за два дня можно увидеть столько всего интересного, – поделился впечатлениями один из участников поездки. – Формат поезда оказался невероятно удобным: сел в Москве вечером, а утром уже на Волге, и никакой суеты с пересадками. Обязательно вернусь в Самарскую область, но уже с семьей и на более долгий срок».

Министерство туризма Самарской области приглашает всех желающих присоединиться к путешествиям на туристическом поезде «Жигулёвские выходные». Очередной туристический поезд отправится из Москвы 14 августа.

Фото: Министерство туризма Самарской области