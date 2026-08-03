Сегодня в Богатовском районе ликвидировали пожар в селе Беловка

3 августа в 09:42 в пожарно-спасательную часть № 117 Отряда № 15 филиала ОблГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Беловка на улице Школьная.

Незамедлительно на место вызова были направлены расчёты пожарно-спасательных частей №117, №139 Отряда № 15.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит деревянная баня, обложенная кирпичом, на площади 20 квадратных метров. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. В 10:04 пожар был локализован, а в 10:40 - объявлена полная ликвидация последствий пожара. В тушении принимали участие 9 человек личного состава, задействовано 3 единицы техники. Благодаря слаженной и профессиональной работе пожарных-спасателей удалось избежать распространения огня на жилое строение. Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ОблГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»