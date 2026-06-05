Школьники региона - в числе победителей, призеров и лауреатов Всероссийского конкурса сочинений о культуре-2026

Конкурс проводится Федеральным институтом родных языков при поддержке Минпросвещения России и приурочен к Году единства народов России. Он обращен к осмыслению культурного наследия через слово.



Участники создавали тексты о своей культуре на русском языке и описывали русскую культуру на родном языке.



По итогам в номинации «Сочинение о своей культуре на русском языке» среди учеников 4-5 классов победителем стала Гиниятова Амина из МБОУ Школа «Яктылык» г.о. Самара.



Статус лауреата в той же номинации среди учеников 6-7 классов получил Ибраев Ильмир, учащийся ГБОУ СОШ с. Пестравка.



В номинации «Описание русской культуры на родных языках народов России» призером среди обучающихся 10-11 классов и студентов СПО стала учащаяся ГБОУ СОШ им. Ф.Н.Ижедерова с. Рысайкино Едифанова Ульяна, сообщает пресс-служба минобразования СО.

Фото: минобразования СО