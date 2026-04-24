25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).
24 апреля самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы».
Ведётся регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их.
Проект Народного фронта «Всё для Победы!» продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий.
Виталий Шабалатов провел заседание облправительства

В среду, 22 апреля 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарского региона под председательством первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова. Был рассмотрен ряд социально значимых вопросов.

Кабинетом министров одобрен разработанный министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области проект распоряжения Правительства, который вносит изменения в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на текущий год. Такие корректировки будут проводиться не раз в год, как было ранее, а ежеквартально, чтобы у жителей, решивших газифицировать свой участок в рамках социальной догазификации, была возможность не ждать следующего года.

«На 2026 год запланированы мероприятия по газификации 11 населенных пунктов – будем строить межпоселковые газопроводы в Безенчукском, Богатовском, Большеглушицком, Борском, Волжском, Красноярском и Шигонском муниципальных районах. Протяженность межпоселковых газопроводов составит более 28 км. Это даст возможность газификации более 1000 домовладений», – доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань. - Строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов создает условия для повышения уровня газификации населения региона».

Согласно корректировке программы, практически на 3 тысячи увеличивается количество планируемых к догазификации домовладений ИЖС, на территории СНТ – почти на 600 домовладений. Планируется строительство более 230 км внутрипоселковых газопроводов.

На заседании правительства прозвучало, что в 2025 году в рамках региональной программы газификации и догазификации Самарской области газифицировано 10 населенных пунктов, создана техническая возможность для подключения к газу 1302 домовладений. Таким образом, запланированные мероприятия выполнены полностью.

Председатель Правительства Самарской области обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость усиления работы с жителями, чьи заявки на догазификацию были отклонены. Чаще всего причиной отказа является неправильное оформление документов.

«Нужно вернуться   к этой теме, посмотреть, кому отказали, разъяснить людям, что они могут повторно обратиться для газификации своих домовладений, помочь с оформлением заявок», – дал поручение Виталий Шабалатов.

На заседании регионального Правительства утвержден перечень   объектов модернизации искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области «Мосты и путепроводы». В 2026 году согласно этому перечню планируется к реализации 11 объектов протяженностью более 800 метров.

«В программе модернизации мостов и путепроводов мы установили нижний предел, по которому будем работать. Приведение мостовых сооружений в нормативное состояние напрямую влияет на безопасность дорожного движения, поэтому при возможности будем ускорять темпы ремонта», – подчеркнул Виталий Шабалатов.

Правительством региона одобрена региональная программа Самарской области «Научно-технологическое развитие Самарской области» на 2026 – 2030 годы». Как сообщил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков, наша область включена в перечень двадцати пилотных субъектов Российской Федерации, в которых будут утверждены такие программы. Документ разработан по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Основные направления Программы соответствуют национальным проектам технологического лидерства: беспилотные авиационные системы; новые материалы и химия; новые технологии сбережения здоровья; промышленное обеспечение транспортной мобильности; средства производства и автоматизации; технологическое   обеспечение биоэкономики; технологическое обеспечение продовольственной безопасности; развитие космической деятельности Российской Федерации.

Виталий Шабалатов отметил, что перечень мероприятий программы будет расширяться с учетом мнения университетского сообщества. Также он призвал в каждом городе и районе области активнее выявлять одаренных детей, обеспечивать их участие в олимпиадах и конкурсах. «Это   наши инвестиции в будущее Самарской области и страны в целом», - подчеркнул председатель обправительства.

На заседании регионального Правительства рассмотрен вопрос о региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Самарской области. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области – руководитель государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов Сергей Акимов, в нашем регионе работает значительное количество аттракционов, в сравнении с регионами ПФО, – более 300. С эксплуатантами аттракционов проводится серьезная профилактическая работа, консультации, надзорные мероприятия. В последнее время активно используются цифровые технологии. Так, например, наблюдение за соблюдением обязательных требований эксплуатантами аттракционов осуществляется с помощью 87 камер фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме. Как результат - в настоящее время в Самарской области отсутствуют аттракционы без государственной регистрации.

«Наличие государственного регистрационного знака гарантирует, что эксплуатация аттракциона организована с соблюдением требований безопасности, включая правила технического обслуживания, контроля состояния и ограничения по использованию», – заключил Сергей Акимов.

 

