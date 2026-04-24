«РКС-Самара» с 27 по 30 апреля проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

27 апреля

Для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода» с 21:00 до 23:00 27 апреля и с 06:00 до 08:00 28 апреля.

В связи с заменой задвижки диаметром 200 мм с 12:00 до 17:00 будет отключено ХВС по адресу: ул. Энтузиастов, 29.

28 апреля

В связи с работами на насосной станции № 38 и ремонтом запорной арматуры д-200 (4 единицы) с 10:00 до 11:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Мориса Тореза, 101 А, 105 А, ул. Аэродромная, 70, 72, 72 А, 76.

29 апреля

В связи с работами на насосной станции № 15А/3 с 09:00 до 15:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Карла Маркса, 483 - 491; ул. Черемшанская, 246, 248, 254, 258.

30 апреля

Для переврезки реконструируемого участка водовода будет отключено холодное водоснабжение в пос. Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара» с 10:00 30 апреля до 10:00 1 мая.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.