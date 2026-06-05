«РКС-Самара» проведут плановые ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе в Самаре

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

9 июня

В связи с ремонтными работами на НСП №14А с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ташкентская, 135-153; ул. Стара Загора, 220-224, 228-232.

10 июня

В связи с ремонтными работами на НСП №50 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресу: ул. Гаражная, 22.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.