«РКС-Самара» проведут плановые ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
С помощью чат-бота национального мессенджера МАХ доступна запись на консультацию к врачу или вызов специалиста на дом.
Записаться на приём к врачу можно через MAX
Пункт раздельного сбора расположен на парковке гипермаркета «Магнит» на ул. Кирова, 308 в Самаре.
В день эколога в Самаре открыли новую экостанцию
Всероссийский конкурс сочинений проводится Федеральным институтом родных языков при поддержке Минпросвещения России и приурочен к Году единства народов России.
Школьники региона - в числе победителей, призеров и лауреатов Всероссийского конкурса сочинений о культуре-2026
«Буревестник» должен быть тем, чем он был изначально», – рассказал глава города.
Территория стадиона «Буревестник» вернулась в собственность Самары
4 июня в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки начала работу выставка «Мосты воображения: будущее проектируют дети».
В СОУНБ открылась выставка работ победителей конкурса «Свой формат. Дети»
4 июня Виталий Шабалатов провел совещание, на котором рассматривалось исполнение поручений губернатора Вячеслава Федорищева по социально-экономическому развитию городского округа Октябрьск.
В облправительстве состоялось совещание по развитию городского округа Октябрьск
5 июня, в День эколога, в Самарской области назвали победителей регионального конкурса «ЭкоЛидер-2025».
В День эколога в Самарской области подвели итоги конкурса «ЭкоЛидер-2025»
АО «АВТОВАЗ» и Билайн (ПАО «ВымпелКом») планируют совместные проекты в области защищенной ИТ-инфраструктуры, облачных решений и телекоммуникационных технологий для задач промышленной цифровизации.
АВТОВАЗ и Билайн договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации и автоматизации
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.3
0.96
EUR 86.27
1.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный бал
Сказочные герои произведений Александра Пушкина ждут ребят в гости 5 июня в Самарском зоопарке
В СОУНБ прочитают стихи Пушкина на разных языках мира
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» проведут плановые ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе в Самаре

290
9 и 10 июня, при проведении плановых ремонтов специалистами «РКС-Самара», часть домов Самары останется без воды.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

9 июня
В связи с ремонтными работами на НСП №14А с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ташкентская, 135-153; ул. Стара Загора, 220-224, 228-232.

10 июня
В связи с ремонтными работами на НСП №50 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресу: ул. Гаражная, 22.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«РКС-Самара» информирует, что общий долг жителей Самары за услуги водоснабжения и водоотведения составляет более 1,5 млрд рублей.
02 июня 2026, 16:49
«РКС-Самара» призывает оплачивать коммунальные услуги вовремя и в полном объёме
«РКС-Самара» информирует, что общий долг жителей Самары за услуги водоснабжения и водоотведения составляет более 1,5 млрд рублей. ЖКХ
901
Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды «РКС-Самара» (ИЦКВ) успешно прошёл экспертную оценку на соответствие критериям аккредитации и подтвердил свою компетентность.
01 июня 2026, 15:56
Лаборатория «РКС-Самара» прошла экспертную оценку и подтвердила свою компетентность
Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды «РКС-Самара» (ИЦКВ) успешно прошёл экспертную оценку на соответствие критериям... ЖКХ
1090
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
29 мая 2026, 15:34
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на неделе
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня. ЖКХ
1169

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
5 июня 2026  13:24
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
362
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
5 июня 2026  12:54
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
347
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов
5 июня 2026  11:45
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов
285
Более 217 млрд рублей инвестиций и около 1900 новых рабочих мест – делегация Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2026.
4 июня 2026  20:42
За два дня ПМЭФ команда Самарской области привлекла более 217 млрд рублей инвестиций  
704
В четверг, 4 июня, Правительство Самарской области и Группа компаний «Ренова» на XXIX Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве.
4 июня 2026  18:13
Губернатор Вячеслав Федорищев и Группа компаний «Ренова» подписали соглашение о реализации совместных инвестиционных проектов
1159
Весь список