С 12 июня стартует Летняя лига Самарской области по баскетболу 3х3

С 12 июня по 13 августа в городах и районах Самарской области будет проходить турнир «Летняя лига по баскетболу 3х3».
Соревнования состоятся в четырех категориях:
юноши и девушки 2013 г.р. и младше
юноши и девушки 2011-2012 гг.р.
мужчины и женщины 2010 г.р. и старше
«тихий! баскетбол»
Запланированы 14 туров и суперфинал:
12 июня | Самара, парк Гагарина
16 июня | Тольятти, СК «Акробат»
18 июня | Суходол, стадион «Олимп»
23 июня | Самара, Центр уличного баскетбола
27 июня | Хрящевка, лицей
7 июля | Кинель, школа №9
9 июля | Чапаевск, стадион «Луч»
14 июля | Безенчук, спортзал на Луговцева, 54
16 июля | Отрадный, ОЦ «Гармония»
21 июля | Самара, парк Гагарина
23 июля | Новокуйбышевск, «Дубки»
4 августа | Сызрань, школа №33
6 августа | Самара, Центр уличного баскетбола
11 августа | Тольятти, Прибрежный парк
13 августа | Самара, парк Гагарина
Заявки на участие в лиге принимаются на сайте fiba3x3.com за 5 дней до начала каждого тура.
Фото: минспорта СО