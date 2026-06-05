С 12 июня стартует Летняя лига Самарской области по баскетболу 3х3

С 12 июня по 13 августа в городах и районах Самарской области будет проходить турнир «Летняя лига по баскетболу 3х3».



Соревнования состоятся в четырех категориях:

юноши и девушки 2013 г.р. и младше

юноши и девушки 2011-2012 гг.р.

мужчины и женщины 2010 г.р. и старше

«тихий! баскетбол»



Запланированы 14 туров и суперфинал:



12 июня | Самара, парк Гагарина

16 июня | Тольятти, СК «Акробат»

18 июня | Суходол, стадион «Олимп»

23 июня | Самара, Центр уличного баскетбола

27 июня | Хрящевка, лицей

7 июля | Кинель, школа №9

9 июля | Чапаевск, стадион «Луч»

14 июля | Безенчук, спортзал на Луговцева, 54

16 июля | Отрадный, ОЦ «Гармония»

21 июля | Самара, парк Гагарина

23 июля | Новокуйбышевск, «Дубки»

4 августа | Сызрань, школа №33

6 августа | Самара, Центр уличного баскетбола

11 августа | Тольятти, Прибрежный парк

13 августа | Самара, парк Гагарина



Заявки на участие в лиге принимаются на сайте fiba3x3.com за 5 дней до начала каждого тура.





Фото: минспорта СО