Медуниверситеты Самарской и Воронежской областей подписали соглашение о сотрудничестве

Самарский государственный медицинский университет и Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Договор в присутствии первого заместителя Губернатора – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова подписали ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов и и.о. ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Иван Мошуров. Процедура подписания состоялась в здании Правительства региона.

В рамках соглашения университеты будут заниматься совместными научно-исследовательскими разработками и внедрением инновационных продуктов на базе научных центров, институтов и лабораторий. Также вузы будут развивать инновационные направления в научных исследованиях, сотрудничать в поиске и внедрении инновационных разработок.

Участников делегации перед подписанием соглашения приветствовал Виталий Шабалатов. «Рад, что совпали профессиональные интересы двух крупных и значимых регионов – Самарской и Воронежской областей. Самарский государственный медицинский университет является одним из лучших в стране, Воронежский университет также имеет богатую историю, большой опыт и уникальные профессиональные компетенции, – отметил он. – Правительство Самарской области и Правительство Воронежской области приложат все усилия, чтобы сотрудничество между двумя вузами было максимально эффективным. Медицинские университеты будут являться драйвером в развитии медицины. И это отразится и на повышении качества оказания медицинских услуг, и на достижении тех показателей продолжительности жизни, к которым мы стремимся».

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников, комментируя соглашение, отметил, что это важное событие для обоих вузов.

«У каждого университета есть свои традиции, свои подходы к обучению студентов. Самарский государственный медицинский университет выстроил полный цикл – от идеи до разработки многих видов медицинских изделий. Вуз уже несколько лет участвует в федеральной программе «Приоритет-2030», получая серьезное финансирование. И мы искренне готовы делиться нашими методиками и наработками, – подчеркнул он. – Уверен, обмен опытом обогатит всех участников процесса, и совместная работа приведет к хорошим, положительным результатам и для студентов, и для пациентов, и для сотрудников вузов».

Накануне, в ходе визита в Самарскую область делегация ВГМУ также ознакомилась с работой подразделений СамГМУ: Института инновационного развития, Центра серийного производства и Клиник СамГМУ.

Во время встречи ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Иван Мошуров поблагодарил коллег и областные власти за теплый прием и готовность поделиться опытом, а ректор Самарского медуниверситета Александр Колсанов подчеркнул, что вуз открыт для обмена научными и техническими наработкам на благо медицинской науки.

Фото: «Волжская коммуна»