С 7 по 10 октября на площадке Университета «Сириус» в Сочи пройдет XI Всероссийская неделя охраны труда.

Всероссийская неделя охраны труда проводится в стране ежегодно с 2015 года. За четыре дня ВНОТ-2025 посетили более 10 000 человек. На площадке встретились представители из 1800 компаний из 26 стран. Деловая программа содержала более 160 мероприятий, включая традиционные деловые сессии, а также кейс-чемпионаты, финалы отраслевых конкурсов, совещания корпораций, спортивные мероприятия и традиционный показ средств индивидуальной защиты.

В 2026 году Всероссийская неделя охраны труда продолжает укреплять статус главного социального форума страны, объединяющего государство, бизнес и экспертное сообщество для выработки решений в сфере труда, занятости и качества жизни граждан.

За годы проведения форум значительно расширил масштаб и повестку, став платформой для обсуждения не только вопросов безопасности труда, но и стратегических задач развития человеческого капитала и социальной стабильности.

Важный аспект Всероссийской недели охраны труда – внедрение современных технологий, направленных на сохранение здоровья работников и повышение качества условий труда. Тема форума 2026 – «Социально-ориентированные технологии – инструмент достижения национальных целей».

На полях ВНОТ, наряду с отраслевой выставкой, планируется отдельный кластер направления промышленной робототехники, а при поддержке ФМБА России особое внимание на выставочной экспозиции будет уделено промышленной медицине, реабилитации и восстановлению здоровья сотрудников.

ВНОТ-2026 традиционно объединит участников со всей страны и зарубежья, включая представителей органов власти, крупнейших компаний, научного и экспертного сообщества. В программе: международный трек, Молодежный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий, профессиональные конкурсы и презентации лучших практик.

Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс. Оргкомитет возглавляет Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Более подробная информация о ВНОТ-2026 по ссылке.

Фото: оргкомитет Всероссийской недели охраны труда