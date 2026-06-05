Аллею в память о погибших участниках СВО заложили в самарском парке Победы

4 июня в Самаре на территории парка Победы заложили аллею в память о погибших участниках специальной военной операции. Она разместилась рядом с будущим памятником бойцам СВО. Первые деревья на аллее высадили заместитель главы города Самары Сергей Карасев, председатель городской Думы Сергей Рязанов, руководитель региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области» Андрей Колотовкин, представители Ассоциации ветеранов СВО, вдовы и жены военнослужащих.

«Близким бойцов, погибших при выполнении воинского долга, ветеранам спецоперации, вернувшимся домой, и тем, кто ждет своих из-за «ленточки», крайне важно иметь в городе особое место — место силы и памяти. Аллея памяти, а в будущем и памятник бойцам СВО, несомненно, станут таким местом. Первые ели будут расти, как растет наша память о героях, а каждое новое дерево будет символом благодарности тем, кто встал на защиту Родины», – сказал заместитель главы города Самары, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Сергей Карасев.

Гостям и участникам церемонии представили макет будущего памятника, созданный скульптором монументалистом и архитектором Денисом Стритовичем. Автор доработал проект с учетом замечаний и предложений, поступивших во время обсуждения концепции памятника с главой города Самары Иваном Носковым, представителями Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и семьями участников специальной военной операции. Мемориал планируется выполнить в форме амфитеатра с информационными опорными конструкциями и центральной скульптурной композицией бойца.

«Скульптура будет отражать всю суть и цели спецоперации — защиту мирных жителей. Если обратиться к нашей истории, можно увидеть на примерах, что силой России всегда были ее воины, готовые в любой момент дать отпор врагу. В настоящее время тысячи наших ребят на передовой ежедневно рискуют жизнью, защищая нас с вами, свободу и будущее своей Родины. К сожалению, порой цена такого подвига оказывается слишком высока, и многие из тех, кто ушел на СВО, уже не вернулись. Их мужество на поле боя навсегда останется для всех нас примером. Именно поэтому мы обязаны продолжать работу по увековечению памяти военнослужащих, чья жизнь стала примером героизма и любви к своей стране», — отметил Сергей Рязанов.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню и памятнику малолетним узникам фашистских концлагерей в память погибших в результате атаки на колледж и общежитие в Старобельске в ночь на 22 мая. Их память почтили минутой молчания.

Фото: пресс-служба администрации Самары