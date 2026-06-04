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Выборы в Самарской области

За два дня ПМЭФ команда Самарской области привлекла более 217 млрд рублей инвестиций  

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Более 217 млрд рублей инвестиций и около 1900 новых рабочих мест – делегация Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2026.

В четверг, 4 июня, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым продолжила работать на ХХIХ Петербургском международном экономическом форуме. По итогам двух дней ПМЭФ регион заключил 13 инвестиционных соглашений на общую сумму в 217, 88 млрд рублей, которые также создадут условия для открытия почти 1900 новых рабочих мест.  

Губернатором было подписано соглашение с группой «Уралхим» по созданию в Самарской области комплекса по производству карбамида. Объем инвестиций - более 124 млрд рублей. Будет выпускаться около 1,8 млн тонн карбамида в год. Проект предусматривает создание порядка 340 новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет региона.

С ГК «ЭкоНива», крупнейшим молочным холдингом России, заключено соглашение о строительстве  нового животноводческого комплекса. Объем инвестиций - 5 млрд рублей. Срок реализации – до 2029 года. Производственная мощность – порядка 40 тыс тонн сырого молока в год. Планируемое количество новых рабочих мест – 150. 

Вячеслав Федорищев и Павел Морозов подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и «Акрон Холдингом». Объем инвестиций – 10 млрд рублей. В том числе планируется строительство завода по производству контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей.  При этом компания продолжает поддерживать социальную сферу, детско-юношеский и профессиональный спорт. 

Зафиксированы договоренности с ГК «Ренова» о взаимодействии по разным направлениям: технологическое и инновационное развитие экономики, кадровый потенциал, транспортная инфраструктура, туризм. Губернатор и Председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг на рабочей встрече обсудили дальнейшие планы.  

Самарская область и Ассоциация эксплуатантов и разработчиков автономных систем «Национальные автономные системы» будут развивать сотрудничество в области беспилотных авиационных и автономных систем, технологий искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.

Также Вячеслав Федорищев провел ряд встреч и переговоров с руководителями крупных финансовых и промышленных структур. 

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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