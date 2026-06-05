Схемы движения транспорта изменены по двум улицам Самары

В связи с началом земляных работ для проведения аварийного ремонта на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» изменены схемы движения по двум улицам в Самаре. Временно недоступны для проезда транспорта и средств индивидуальной мобильности участок улицы Алексея Толстого – от улицы Пионерской до улицы Крупской, а также участок Третьего проезда – в границах улиц Дыбенко и Гаражной.



Ограничения повлияли и на работу общественного транспорта в историческом центре:



- движение троллейбусов маршрутов № 6 и № 16 организовано до площади Революции;

- автобусы маршрутов № № 24, 37, 47, 61 следуют по улицам Степана Разина, Комсомольской и далее по своим маршрутам в сторону остановки "Площадь Революции" (направление «из города»);

- автобусы маршрута №11 объезжают участок ремонта по улицам Алексея Толстого и Комсомольской – в оба направления;

- автобусы маршрутов №5д, 17, 32, 36, 86, 90, 119, 168, 172 и 177 при движении «из города» в направлении остановки "Площадь Революции» следуют по улицам Князя Григория Засекина, Степана Разина, Комсомольской, Алексея Толстого, а в направлении остановки «Поселок Сухая Самарка» – по улицам Степана Разина, Кутякова, Водников и далее по своим обычным маршрутам.



По информации ресурсоснабжающей компании, специалисты выполнят аварийно-восстановительные работы на трубопроводах холодного водоснабжения: на улице Алексея Толстого отремонтируют трубу диаметром 150 мм, а в районе дома № 51 по Третьему проезду – водопроводную линию диаметром 300 мм.



Жителям исторической части города рекомендуется сделать запасы холодной воды для бытовых нужд – возможны временные отключения. В дома №№ 49, 51, 53 и 55 по Третьему проезду и дом № 2а по улице Ялтинской подача холодной воды приостановлена - ее подвоз осуществляется бойлером, который находится рядом с ремонтируемой локацией.



ООО «Самарские коммунальные системы» приносит горожанам извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свои поездки.