Лаборатория «РКС-Самара» прошла экспертную оценку и подтвердила свою компетентность

Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды «РКС-Самара» (ИЦКВ) успешно прошёл экспертную оценку на соответствие критериям аккредитации и подтвердил свою компетентность.

В мае 2026 года экспертная группа, назначенная Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), проверяла образование и квалификацию персонала лаборатории, наличие и работоспособность оборудования, правильность заполнения документов и, конечно, качество проведения анализов.

Результат экспертизы – лаборатория «РКС-Самара» успешно прошла проверку и соответствует критериям аккредитации. Самарцы могут быть уверены: питьевая вода отвечает всем современным нормам, за ее качеством следят проверенные компетентные специалисты с использованием самого современного лабораторного оборудования.

ИЦКВ выполняет физико-химические, микробиологические и паразитологические исследования природной и питьевой воды, а также контролирует питьевую воду на всех этапах водоподготовки и в распределительной сети. В год сотрудники лаборатории делают более 250 000 исследований более чем по 70 показателям.

