«Молодой учёный»: начинается прием заявок на областной конкурс 

В регионе начинается приём заявок на участие в областном конкурсе научно-исследовательских работ «Молодой учёный».

В регионе начинается приём заявок на участие в областном конкурсе научно-исследовательских работ «Молодой учёный». Мероприятие направлено на поддержку талантливой молодёжи, активно занимающейся наукой. К участию принимаются работы, обладающие научной новизной, актуальностью для решения проблем региона и практической значимостью для развития научных школ Самарской области. 
«Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию научного сектора, формируя широкий набор мер поддержки образования и науки. Самарская область, в свою очередь, также внедряет грантовые программы и дополнительные механизмы поддержки талантливых молодых учёных», – подчеркнул Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 
Приём документов начинается  2 июня и продлится до 1 июля 2026 года. Работы принимаются лично или через представителя, а также почтовым отправлением простым письмом (дата отправки не позднее 1 июля).
Конкурс проводится по трём номинациям: «Студент»: для студентов вузов Самарской области (возраст – до 35 лет включительно); «Аспирант»: для аспирантов и соискателей учёной степени кандидата наук (возраст – до 35 лет включительно); «Докторант»: для докторантов и соискателей учёной степени доктора наук (возраст – до 40 лет включительно).
Победителям конкурса присуждаются денежные премии: студенты – 50 тысяч рублей; аспиранты и кандидаты наук – 100 тысяч рублей; докторанты и соискатели ученой степени доктора наук – 150 тысяч рублей.
«Поддержка талантливой молодёжи – приоритет в работе регионального Правительства. Финансовое стимулирование через конкурс «Молодой учёный» призвано активизировать научно-исследовательскую деятельность и укрепить кадровый потенциал науки Самарской области», – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
Государственные меры поддержки ученых, развитие научно-образовательной сферы и формирование интереса молодежи к исследовательской деятельности - являются неотъемлемой частью Народной программы партии «Единая Россия». Внимание к вопросам научного сообщества - стратегический ресурс для национального развития России. 
К рассмотрению на конкурс «Молодой учёный» принимаются только завершённые научные исследования. В качестве конкурсной работы может быть представлена опубликованная статья, тезисы доклада, монография, патент или свидетельство об интеллектуальной собственности, полученные в конкурсном или предыдущем году. Не принимаются квалификационные работы (курсовая, дипломная), учебные пособия, автореферат и текст диссертации.
С порядком подачи заявки и дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства науки и высшего образования Самарской области.

 

На фото победители конкурса 2025 года.

Фото - пресс-служба Самарского университета им. Королёва

