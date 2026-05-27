Я нашел ошибку
Главные новости:
28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.  (16+)
В театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня»
 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.
"Земский доктор": в Похвистневскую больницу трудоустроилась врач-педиатр
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
Более 1,5 млрд рублей задолженность самарцев за услуги водоснабжения и водоотведения
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
В этом году в губернии родились 203 ребенка благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
28 мая в регионе ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
В регионе состоялся финал Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги сезона 2025-2026
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0.
Фонд развития интернет-инициатив запускает второй в 2026 году отбор в акселератор Спринт 2.0
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.
Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.67
0.12
EUR 83.3
-2.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Более 1,5 млрд рублей задолженность самарцев за услуги водоснабжения и водоотведения

130
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.

По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.

«РКС-Самара» на постоянной основе проводит работу по организации различных каналов взаимодействия с клиентами, реализуя максимально простые способы приема платежей, в том числе, задолженности за прошлые периоды. Также сотрудниками предприятия на регулярной основе ведется взаимодействие с должниками через все доступные каналы связи. С января по май 2026 года абонентам было направлено 106 000 электронных уведомлений с напоминанием о необходимости своевременного внесения платежей, и более 60 тысяч должников получили официальные требования об оплате.

С теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации, проводится индивидуальная работа, оказывается консультативная помощь, рассматриваются варианты платежей в рассрочку. Если должник не реагирует на предложения по урегулированию задолженности в досудебном порядке, приходится переходить к более жестким мерам.

Так, в период с января по май 2026 года:

- Подготовлено и передано в суд направлено 4 247 заявлений о принудительном взыскании на сумму 84 млн руб.

- Получено 5 095 исполнительных документов на сумму 63 млн руб., которые переданы судебным приставам.

- Взыскано 27 млн руб. в судебном порядке.

- Проведено отключение услуги в 10-ти жилых помещениях в МКД (их общая задолженность превысила 360 тыс. руб.).

«РКС-Самара» призывает своих клиентов оплачивать квитанции ежемесячно до 15-го числа календарного месяца, так как своевременная оплата позволяет получать услуги в полном объёме, не беспокоясь о судебных разбирательствах и возможных последствиях уклонения от оплаты.

«Погасите задолженность как можно скорее, чтобы избежать ограничений и дополнительных финансовых потерь. Если у вас нет возможности внести всю сумму долга единовременно, то мы всегда готовы рассмотреть вашу ситуацию и предоставить индивидуальные условия погашения долга» - говорит директор по сбытовой деятельности «РКС-Самара» Елена Боева.

Произвести оплату без комиссии можно следующими способами:

- На сайте «РКС-Самара» через личный кабинет https://lk.roscomsys.ru/login. Здесь можно не только оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии, но и передать показания, задать любые вопросы, написать заявление или обращение в ресурсоснабжающую компанию.

- ФГУП «Почта России» (через операциониста).

- АО «Газпромбанк» (банкоматы и онлайн).

- ПАО «Почта Банк» (банкоматы, терминалы, онлайн).

- ПАО «БАНК ВТБ» (терминалы, онлайн).

Предприятие благодарит всех, кто оплачивает квитанции вовремя! Средства, которые «РКС-Самара» получает от абонентов, идут на модернизацию инфраструктуры, а также профилактическую работу на городских сетях водоснабжения и водоотведения.

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В связи с ремонтными работами на НСП №107 с 10:00 31 мая до 00:00 1 июня будет отключено ХВС по ряду адресов в Самаре.
22 мая 2026, 15:44
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы  31 мая
В связи с ремонтными работами на НСП №107 с 10:00 31 мая до 00:00 1 июня будет отключено ХВС по ряду адресов в Самаре. ЖКХ
1182
Специалисты «РКС-Самара» завершили перекладку канализационной линии в Куйбышевском районе. Ремонтные работы провели на ул. Хасановской в районе дома №9.
18 мая 2026, 15:30
«РКС-Самара» обновили линию канализации в Куйбышевском районе
Специалисты «РКС-Самара» завершили перекладку канализационной линии в Куйбышевском районе. Ремонтные работы провели на ул. Хасановской в районе дома №9. ЖКХ
1584
В связи с работами по замене задвижек на сетях водоснабжения с 10:00 21 мая до 06:00 22 мая будет отключено ХВС по нескольким адресам в Самаре.
15 мая 2026, 15:57
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы 
В связи с работами по замене задвижек на сетях водоснабжения с 10:00 21 мая до 06:00 22 мая будет отключено ХВС по нескольким адресам в Самаре. ЖКХ
1887

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
361
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
1191
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
629
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
474
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
496
Весь список