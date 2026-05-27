Более 1,5 млрд рублей задолженность самарцев за услуги водоснабжения и водоотведения

По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.

«РКС-Самара» на постоянной основе проводит работу по организации различных каналов взаимодействия с клиентами, реализуя максимально простые способы приема платежей, в том числе, задолженности за прошлые периоды. Также сотрудниками предприятия на регулярной основе ведется взаимодействие с должниками через все доступные каналы связи. С января по май 2026 года абонентам было направлено 106 000 электронных уведомлений с напоминанием о необходимости своевременного внесения платежей, и более 60 тысяч должников получили официальные требования об оплате.

С теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации, проводится индивидуальная работа, оказывается консультативная помощь, рассматриваются варианты платежей в рассрочку. Если должник не реагирует на предложения по урегулированию задолженности в досудебном порядке, приходится переходить к более жестким мерам.

Так, в период с января по май 2026 года:

- Подготовлено и передано в суд направлено 4 247 заявлений о принудительном взыскании на сумму 84 млн руб.

- Получено 5 095 исполнительных документов на сумму 63 млн руб., которые переданы судебным приставам.

- Взыскано 27 млн руб. в судебном порядке.

- Проведено отключение услуги в 10-ти жилых помещениях в МКД (их общая задолженность превысила 360 тыс. руб.).

«РКС-Самара» призывает своих клиентов оплачивать квитанции ежемесячно до 15-го числа календарного месяца, так как своевременная оплата позволяет получать услуги в полном объёме, не беспокоясь о судебных разбирательствах и возможных последствиях уклонения от оплаты.

«Погасите задолженность как можно скорее, чтобы избежать ограничений и дополнительных финансовых потерь. Если у вас нет возможности внести всю сумму долга единовременно, то мы всегда готовы рассмотреть вашу ситуацию и предоставить индивидуальные условия погашения долга» - говорит директор по сбытовой деятельности «РКС-Самара» Елена Боева.

Произвести оплату без комиссии можно следующими способами:

- На сайте «РКС-Самара» через личный кабинет https://lk.roscomsys.ru/login. Здесь можно не только оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии, но и передать показания, задать любые вопросы, написать заявление или обращение в ресурсоснабжающую компанию.

- ФГУП «Почта России» (через операциониста).

- АО «Газпромбанк» (банкоматы и онлайн).

- ПАО «Почта Банк» (банкоматы, терминалы, онлайн).

- ПАО «БАНК ВТБ» (терминалы, онлайн).

Предприятие благодарит всех, кто оплачивает квитанции вовремя! Средства, которые «РКС-Самара» получает от абонентов, идут на модернизацию инфраструктуры, а также профилактическую работу на городских сетях водоснабжения и водоотведения.