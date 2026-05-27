28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.  (16+)
 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0.
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
28 мая в регионе ожидается гроза, усиление ветра, возможен град

117
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

