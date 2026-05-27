Фонд развития интернет-инициатив запускает второй в 2026 году отбор в акселератор Спринт 2.0

28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.  (16+)
 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0.
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0. Это бесплатная программа акселерации ИТ-проектов, которая реализуется в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». 
Программа Спринт 2.0 рассчитана на три месяца, базируется на методологии Фонда развития интернет-инициатив и успешном опыте акселерации более 2000 компаний. Основная ценность программы — трекинг. Плотная работа над развитием продукта под руководством трекеров ФРИИ помогает командам найти и снять ограничения роста и масштабировать бизнес. 
Компетенции, полученные в ходе акселерации, позволяют проектам перейти от случайных продаж к системным, сократить цикл сделки и заключить крупные контракты. К участию приглашаются российские компании, разрабатывающие ИТ-решения, направленные на замещение зарубежных цифровых продуктов в ключевых отраслях экономики. Для региональных компаний возможно участие в онлайн-формате. 
За 2021-2026 годы ФРИИ провёл 14 конкурсных отборов и завершил акселерацию более 680 проектов. Многие выпускники акселератора выросли из стартапов в зрелые компании. 
Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать дистанционно до 10 июня 2026 года (включительно) на официальном сайте акселератора Спринт 2.0. 
Старт акселерационной программы запланирован на сентябрь 2026 года. 
Подробная информация об акселераторе и условиях участия в программе представлена на официальном сайте: https://sprint.iidf.ru/

В центре внимания
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
