Жителей и гостей Самары приглашают на экофестиваль

В последний день весны, 31 мая, музей «Модерна» ( ул.Красноармейская 15) с 11.00 превратится в настоящий центр притяжения для всех, кто хочет жить в гармонии с собой и природой. Здесь состоится фестиваль «Экомаркет: Здоровье и Экология», организованный при поддержке Фонда президентских грантов. (0+)

В программе:

- Мастер-классы и лекции: узнайте секреты природы от экспертов Жигулёвского заповедника и нацпарка «Самарская Лука», загляните в «Ткань будущего» и откройте для себя философию «Экология внутри нас» и многое другое .

- Свопы и обмены: приносите книги, одежду и полезные вещи — пусть они найдут новых хозяев!

Любимую одежду можно будет обновить и разукрасить.

А ещё — приносите пластиковые крышки: вместе дадим им вторую жизнь и поможем природе.

- Интерактив: участвуйте в конкурсах, викторинах и заряжайтесь отличным настроением.

В 13.30 будем создавать эко-постер «Любить природу- творить добро».

Это не просто фестиваль, а пространство, где легко и с удовольствием можно сделать первый шаг к осознанной жизни. Узнайте, как заботиться о планете без лишних усилий и с пользой для себя.

31 мая с 11:00 до 16:00. Красноармейская 15.

Вход свободный. Приходите с друзьями и хорошим настроением!

Регистрация по ссылке: https://u-ra.timepad.ru/event/3976207/

Музей «Модерна» — место, где начинается ваша новая экологичная история.

«Экомаркет» проводит команда социального проекта НКО «У-РА»

«Неси добро: от экологического просвещения – к экологической культуре» при поддержке Фонда Президентских грантов.