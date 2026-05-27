28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова. (16+)

История, которую описывает пьеса, начинается в 1934 году и продолжается ровно 4 года.

Почти все герои молоды и все они прекрасные люди, и все безусловно заслуживают счастья. Но беда в том, что счастье невозможно спланировать или сберечь. Всë происходит помимо воли людей. Увы.

Пик несчастий свалился на голову Тани - молодой и красивой, одной из лучших героинь мировой литературы. И вот, буквально за полчаса до финала, Таня отчаянно кричит: «...скажите мне, что такое счастье?» А счастье уже стояло у неë за спиной.

По жанру это драма с солидным элементом комедийного. Всë как в жизни.

Режиссёр – Евгений Дробышев

Сценография – Алексей Уланов

Консультант по пластике – Николай Куглянт