"Земский доктор": в Похвистневскую больницу трудоустроилась врач-педиатр

В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр.



Молодой специалист Мария Злобина вернулась в родной район после учёбы в Самаре, где во время обучения также работала медицинской сестрой. Сегодня она принимает маленьких пациентов в детском поликлиническом отделении Похвистневской больницы.



«В родном районе меня встретили тепло: молодые специалисты здесь приветствуются. Ожидания от работы полностью совпали с реальностью. Сейчас работаю участковым педиатром и в полной мере посвящаю себя этой профессии»,- рассказала Мария Злобина.



Мария Валентиновна признаётся, что вопрос о месте работы не стоял – она всегда хотела вернуться в сельскую местность. Участие в программе «Земский доктор» стало для нее приятным бонусом.



«Мария Валентиновна – пример того, как программа "Земский доктор" помогает возвращать квалифицированные кадры в сельскую местность. Такие специалисты, любящие свою малую родину и искренне желающие помогать землякам, особенно ценны для нас. Мы рады, что она выбрала нашу больницу и с удовольствием работает с детьми», - отметил и.о. главного врача Похвистневской больницы Николай Микаскин



Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: минздрав СО