"Земский доктор": в Похвистневскую больницу трудоустроилась врач-педиатр

27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Все три модели Volga поступят в продажу в июне. Производство автомобилей наладили в Нижнем Новгороде на бывшей площадке Volkswagen и Skoda.
Новая Volga оказалась совсем не народной: раскрыты цены на все модели
На базе специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Самарской области состоялась межведомственная профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню отказа от курения
Спасатели и онкологи Самары объединились: прошла масштабная акция против курения
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В МБОУ «Школа №162» состоялась торжественная церемония открытия Стены Памяти. Масштабное патриотическое мероприятие объединило коллектив учебного заведения, общественников, ветеранов, а также активистов Московской и Самарской команд Молодёжки Народного фр
В школе №162 открылась Стена Памяти «Живая память: от поколения к поколению»
В Самаре временно ограничено движение транспорта, включая общественный и средства индивидуальной мобильности, по участку улицы Комсомольской в границах улиц Куйбышева и Фрунзе.
Движение по участку улицы Комсомольской в Самаре временно ограничено 
В среду, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Тольятти. В первой половине дня глава региона посетил «Тольяттикаучук» и ТГУ.
Вячеслав Федорищев 27 мая работает в Тольятти
"Земский доктор": в Похвистневскую больницу трудоустроилась врач-педиатр

 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.

Молодой специалист Мария Злобина вернулась в родной район после учёбы в Самаре, где во время обучения также работала медицинской сестрой. Сегодня она принимает маленьких пациентов в детском поликлиническом отделении Похвистневской больницы.

«В родном районе меня встретили тепло: молодые специалисты здесь приветствуются. Ожидания от работы полностью совпали с реальностью. Сейчас работаю участковым педиатром и в полной мере посвящаю себя этой профессии»,- рассказала Мария Злобина.

Мария Валентиновна признаётся, что вопрос о месте работы не стоял – она всегда хотела вернуться в сельскую местность. Участие в программе «Земский доктор» стало для нее приятным бонусом.

«Мария Валентиновна – пример того, как программа "Земский доктор" помогает возвращать квалифицированные кадры в сельскую местность. Такие специалисты, любящие свою малую родину и искренне желающие помогать землякам, особенно ценны для нас. Мы рады, что она выбрала нашу больницу и с удовольствием работает с детьми», - отметил и.о. главного врача Похвистневской больницы Николай Микаскин

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

