Участниками флешмоба уже стали спортивные и общеобразовательные школы Самарской области, спортивные и военно-патриотические клубы, дети, действующие спортсмены, пенсионеры, ветераны СВО.
Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
СамГМУ первым из нестоличных центров получил разрешение на выпуск клеточных препаратов для лечения онкогематолических заболеваний

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) получил разрешение на производство и применение инновационных биомедицинских клеточных продуктов для лечения сложных форм онкогематологических заболеваний. Индивидуальный биомедицинский клеточный продукт «Anti-CD19 CAR-T клетки человека для аутологичного применения» предназначен для лечения взрослых пациентов с Неходжкинскими В-клеточными лимфомами после двух и более линий системной терапии. Лицензия на производство и применение клеточного продукта выдана Министерством здравоохранения РФ. Производство будет осуществляться на базе СамГМУ и станет первым в России на региональном уровне.

«Получение разрешения Минздрава РФ — это результат многолетней работы нашей команды. Теперь мы можем официально применять CAR-T клетки для лечения пациентов со сложными формами онкологических заболеваний, — комментирует проректор по научной работе СамГМУ, главный внештатный специалист гематолог Министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии СамГМУ Игорь Давыдкин. — Ключевое преимущество — безопасность и эффективность. Наш метод лечения обеспечивают быструю реакцию на опухолевые клетки, при этом практически исключается развитие тяжелых реакций. Это открывает большой терапевтический потенциал и дает новый шанс тем пациентам, у которых другие методы лечения уже не работают».

Лечение онкогематологических заболеваний является одним из приоритетных направлений современной медицины. CAR-T/NK терапия — это персонализированное клеточное лечение, при котором собственные иммунные клетки пациента (или донорские) перепрограммируют для борьбы с опухолью. В настоящее время это один из немногих методов, способных привести к полному излечению пациентов с определенными онкогематологическими заболеваниями. Реализация проекта позволит повысить общую выживаемость таких больных в 2 раза, снизить смертность и зависимость от дорогостоящего импорта.

«Сегодня мы получили первый в истории СамГМУ разрешительный документ на  производство и применение биомедицинских клеточных продуктов, — комментирует ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. — Это инновационная технология мирового уровня для лечения онкогематологических заболеваний. Мы создали продукт, который работает там, где традиционная медицина уже бессильна. И это полностью наша, российская разработка — от лаборатории до клиники. Для университета это выход на принципиально новый уровень биомедицинских компетенций. Для страны — собственная, независимая от зарубежных поставщиков клеточная терапия высочайшего уровня. Но главное, что за этим документом стоят конкретные пациенты, для которых сегодня заканчиваются все стандартные варианты помощи. Наша CAR-T технология даёт им шанс».

Разработка велась при поддержке Московского центра инновационных технологий (Медтеха).

Ранее в отделениях госпитальной терапии Клиник СамГМУ уже был использован новый метод лечения с применением NK-клеточной терапии у больных с множественной миеломой, который показал 80% эффективность, а также отсутствие побочных реакций и серьезных нежелательных явлений. 

Ежегодно в такой терапии нуждаются сотни пациентов. С запуском отечественного производства у них появляется реальная надежда на эффективное и доступное лечение.

