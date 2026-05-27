В посёлке Журавли Волжского района работает новый фельдшерско-акушерский пункт

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.

«Мы получили новое оборудование – ЭКГ-аппарат, электронные весы, фетальный монитор. Теперь можем оказывать помощь на качественно новом уровне», – рассказывает заведующая ФАПом Екатерина Гарагуля.

Особенно востребована кардиограмма: ежедневно на процедуру приходят несколько человек, включая детей и пожилых. Благодаря новым условиям жители стали чаще обращаться за профилактической помощью – проходят диспансеризацию, сдают кровь и делают прививки на месте.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

