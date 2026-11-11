В селе Приволжье строится новая врачебная амбулатория

На сегодняшний день ведется внутренняя отделка помещений. Далее запланирован монтаж систем отопления, вентиляции и электроснабжения.



В новой амбулатории разместятся стоматологическая служба и кабинет врача-психиатра-нарколога. Сейчас эти подразделения работают в общем корпусе больницы. Переезд позволит создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала, а также разделить потоки.



Для оснащения амбулатории приобретены три новые стоматологические установки. Кроме того, здесь будет проводиться зубопротезирование, в том числе льготное. У каждого специалиста появится свой кабинет — для хирургического, терапевтического и ортодонтического приёма, что позволит отказаться от работы в две смены.



«Строительство идёт по графику. Окна и двери установлены, отмостка и крыльца готовы, внутри продолжается отделка. После завершения всех работ и получения лицензии амбулатория начнёт принимать пациентов. Новое здание позволит сделать помощь для жителей села ещё доступнее и комфортнее», — отметила главный врач Приволжской центральной районной больницы Людмила Слепнева.



Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО