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В селе Приволжье строится новая врачебная амбулатория

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В новой амбулатории села Приволжье разместятся стоматологическая служба и кабинет врача-психиатра-нарколога.

На сегодняшний день ведется внутренняя отделка помещений. Далее запланирован монтаж систем отопления, вентиляции и электроснабжения.

В новой амбулатории разместятся стоматологическая служба и кабинет врача-психиатра-нарколога. Сейчас эти подразделения работают в общем корпусе больницы. Переезд позволит создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала, а также разделить потоки.

Для оснащения амбулатории приобретены три новые стоматологические установки. Кроме того, здесь будет проводиться зубопротезирование, в том числе льготное. У каждого специалиста появится свой кабинет — для хирургического, терапевтического и ортодонтического приёма, что позволит отказаться от работы в две смены.

«Строительство идёт по графику. Окна и двери установлены, отмостка и крыльца готовы, внутри продолжается отделка. После завершения всех работ и получения лицензии амбулатория начнёт принимать пациентов. Новое здание позволит сделать помощь для жителей села ещё доступнее и комфортнее», — отметила главный врач Приволжской центральной районной больницы Людмила Слепнева.

Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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11 ноября 2026  20:45
В селе Приволжье строится новая врачебная амбулатория
221
Также подробную информацию о количестве вакцин можно уточнить по указанным на карте телефонам.
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