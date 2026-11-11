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14 ноября в ТЮЗе «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Питер Пэн»

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Для своего первого спектакля в театре «СамАрт» режиссер-постановщик Юлия Беляева выбрала начало истории о Питере Пэне – повесть «Питер Пэн в Кенсингтонском саду»

14 ноября в ТЮЗе «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Питер Пэн» (6+).

Для своего первого спектакля в театре «СамАрт» режиссер-постановщик Юлия Беляева выбрала начало истории о Питере Пэне – повесть «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», действие которой происходит до встречи Питера и Венди.

Актеры и постановочная команда в спектакле СамАрта расскажут, кем был самый непослушный ребенок до того как стать всем известным «мальчиком, который не хотел взрослеть», как он стал тем самым Питером Пэном. Джеймс Мэтью Барри не был детским писателем, но придуманный им герой стал одним из самых известных и неоднозначных персонажей, которого знает любой ребенок.

Юлия Беляева, в 2013 году окончившая мастерскую Леонида Хейфеца в РАТИ-ГИТИС, работала режиссером-постановщиком в Московском драматическом театре «Сфера», главным режиссером Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького, сейчас - главный режиссер Тверского ТЮЗа. Принимала участие в одной из самартовских лабораторий и ставила с актерами СамАрта эскиз по пьесе Я. Пулинович «Учитель химии».

Декорации Кенсингтонского сада, Острова птиц и другие фантазийные миры создает на сцене СамАрта художник Любовь Мелехина. Музыку для завораживающего, волшебного спектакля пишет композитор Юлия Колченская. Над «Питером Пэном» также работают хореограф Евгения Миляева и художник по свету Денис Гришин. В главных ролях – Владислав Кричмарь, Александр Панкратов, Алексей Меженный, Ярослав Тимофеев и другие актеры СамАрта.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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