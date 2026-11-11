Сборная России в тройке сильнейших в общем зачете на летних юношеских Олимпийских играх

Сборная России вошла в тройку сильнейших в общем зачете на летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре, на данный момент уступая только Китаю и Японии. В копилке России 8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая медаль. Турнир продолжается, сообщил Михаил Дегтярев.

Юношеские Олимпийские игры - крупнейший турнир года под эгидой Международного олимпийского комитета. За награды борются более 2500 спортсменов из 205 стран. Это первые крупные мультиспортивные соревнования после восстановления статуса Олимпийского комитета России.

Атлеты из России выступают наравне со всеми – под национальным флагом, а в честь побед звучит гимн страны.

Фото: Михаил Дегтярев