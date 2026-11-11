Открылся обновленный Музей истории сел Ставропольского района

Благодаря реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», музей изменился не только внешне, но и получил современное интерактивное оборудование, информационные терминалы, обновленные витрины и системы хранения.

В современное и обновленное пространство музея планируют приглашать на экскурсии школьников Самарской области, для этих целей приобретен новый автобус. А ещё музей планируют активнее включать в программу «Пушкинская карта» — чтобы молодёжь могла посещать его бесплатно или по льготной цене.

Национальный проект «Семья» направлен на масштабную модернизацию учреждений культуры: музеев, библиотек, кинозалов и театров, детских школ искусств и других. Все направлено на то, чтобы сделать их привлекательными для семейного досуга, чтобы все поколения вместе и с пользой проводили время в учреждении культуры и хотели вернуться туда снова.

Фото: минкульт СО