«От ликвидации к восстановлению»: представители регионального налогового ведомства рассказали, как спасти бизнес от банкротства

Представители УФНС России по Самарской области приняли участие во Всероссийской конференции «Реструктуризация и банкротство — 2026: от ликвидации к восстановлению бизнеса», организованной Самарским региональным отделением общественной организации «ОПОРА РОССИИ».

Главная повестка конференции была продиктована масштабными изменениями законодательства 2026 года: введением процедур реструктуризации долгов для юридических лиц, расширением института санации, а также изменением роли арбитражных управляющих, порядка торгов и ответственности участников процессов. Ключевым вопросом для предпринимательского сообщества стал не столько сам механизм банкротства, сколько возможность сохранить действующий бизнес, рабочие места и налоговую базу. Участники встречи обсудили, как вовремя распознать кризис, договориться с кредиторами и защитить права предпринимателей.

Особое внимание в рамках деловой программы было уделено выступлению представителей регионального налогового ведомства: начальника отдела обеспечения процедур банкротства Аллы Гусевой и начальника отдела урегулирования задолженности Светланы Лезиной. Они представили участникам конференции онлайн сервис ФНС России — «Площадку реструктуризации долга» https://clck.ru/3Wx7Sq.

Главная цель площадки — помочь бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановить платежеспособность и не допустить его ликвидации. Сервис выступает посредником, где должники и кредиторы при содействии налоговых органов могут найти оптимальный путь урегулирования задолженности на принципах честности, открытости, прозрачности и безвозмездности. Воспользоваться им могут как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица.

Представители налоговой службы разъяснили, какие инструменты предлагает площадка: анализ возможности реструктуризации, помощь в подготовке документов и налаживание диалога с кредиторами. Среди основных способов урегулирования долга были названы:

● Отсрочка — единовременная уплата задолженности в конце срока (предоставляется на срок не более 1 года);

● Рассрочка — поэтапная уплата задолженности (на срок не более 3 лет);

● Мировое соглашение — процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии для прекращения производства;

● Отлагательные меры взыскания и координация действий в процедурах банкротства.

Кроме того, участникам представили онлайн сервис «Интерактивный помощник в получении рассрочки по уплате налогов» https://www.nalog.gov.ru/rn71/rnp/ который позволяет налогоплательщику в режиме реального времени оценить свои шансы на получение отсрочки или рассрочки, ответив на ряд уточняющих вопросов о своем статусе и обстоятельствах.

Отдельно был освещен вопрос урегулирования долгов перед коммерческими кредиторами при отсутствии задолженности перед бюджетом. В таких случаях бизнесу рекомендовано обращаться в Фонд содействия реструктуризации долга, партнерами которого выступают Торгово-промышленная палата, Ассоциация банков России и Фонд развития промышленности.

Участие представителей УФНС России по Самарской области в конференции подчеркнуло высокий статус мероприятия и стало важным сигналом поддержки предпринимательского сообщества со стороны государства в условиях изменения законодательства. Налоговая служба региона продолжает работу, направленную на создание комфортных условий для ведения бизнеса и сохранение экономического потенциала Самарской области.