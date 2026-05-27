В регионе состоялся финал Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги сезона 2025-2026

Соревнования организованы Федерацией адаптивного хоккея России при поддержке Правительства Самарской области в рамках реализации госпрограммы «Спорт России» с целью популяризации адаптивного спорта и вовлечения населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов боевых действий, в систематические занятия физической культурой и спортом.

Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре — Дворце спорта имени Владимира Высоцкого, спорткомплексе «Маяк» и тренировочном комплексе «МТЛ-2».

Победителями соревнований в первом дивизионе стали хоккеисты «Локо-следж» из Ярославля, в дивизионе 2-1 победу на всех этапах и в финале праздновал клуб «Торнадо» из Екатеринбурга, дивизион 3 выиграла команда «Огни Магнитки» из Магнитогорска. А чемпионом дивизиона 2-2 стала сборная Самарской области

Фото: Адаптивный хоккей в России / минспорта СО